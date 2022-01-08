كيف أعرف رقم الصك برقم الهوية 1443

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عمر شويل - جدة يتسائل الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيف أعرف رقم الصك برقم الهوية على مواقع التواصل الإجتماعي، وتُعد هذه الخدمة أحد أبرز وأهم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل السعودية للمواطنين إلكترونياً عبر موقعها الرسمي في ظل جهودها في الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الآونة الأخيرة، وتسعى الوزارة دائماً إلى إضافة العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة بهدف توفير وقت وجهد المواطنين وعدم اضطرارهم إلى التوجه إلى مقرات الوزارة، وقد اهتمت الحكومة السعودية في السنوات الحالية بالإعتماد على التقنية الحديثة كأحد أهم المحاور الرئيسية في تحقيق رؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية معرفة رقم الصك برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن الصكوك العقارية برقم الهوية، فإلى نص المقال.

كيف أعرف رقم الصك برقم الهوية

تُعد الأملاك والصكوك العقارية أحد أهم المتطلبات التي يهتم بها المواطن السعودي ويبحث عنها، ولذلك أعددنا لكم كل الخطوات اللازمة للإستعلام عن الصك العقاري برقم الهوية كالتالي:

أولاً ينبغى التوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً ستجد أيقونة الخدمات الإلكترونية لديك أعلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط عليها وستظهر لك قائمة بها العديد من الخدمات.

ثالثاً اختر الآن من القائمة خدمة الإستعلام عن الصك العقاري.

رابعاً سيطلب منك الموقع إدخال بعض البيانات الهامة مثل رقم وتاريخ الصك ورقم الهوية الخاصة بك.

خامساً الآن قم بالضغط على كلمة استعلام فستظهر لك خلال ثواني معدودة كل المعلومات عن الصك العقاري الخاص بك.

الإستعلام عن رقم الصك

أطلقت وزارة العدل السعودية بوابة منصة ناجز الإلكترونية لكي تقدم من خلالها الخدمات الإلكترونية الهامة للمواطنين، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن رقم الصك العقاري عبر الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يتوجب على المواطن تسجيل الدخول على بوابة منصة ناجز الإلكترونية .

. ثانياً اختر من بين الخدمات المقدمة على الموقع خدمة الإستعلام عن رقم الصك العقاري.

ثم قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك وتاريخ الصك.

وأخيراً قم بالنقر على استعلام حتى يظهر لك رقم الصك العقاري الخاص بك.

الإستعلام عن الأملاك برقم الهوية

يُمكن للمواطنين معرفة كافة المعلومات عن الأملاك والصكوك العقارية إلكترونياً عبر عدة خطوات بسيطة أولها الولوج إلى موقع وزارة العدل الإلكتروني على شبكة الإنترنت ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة الإستعلام عن الصك العقاري، وقد وضحنا كافة الخطوات التفصيلية لإجراء هذا الإستعلام عبر مقال سابق بعنوان كيفية الإستعلام عن الأملاك برقم الهوية من فضلك قم بالإطلاع عليه.

وأخيراً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم عبر موقعنا ثقفني والذي تحدثنا فيه معكم عن كيفية معرفة رقم الصك بإستخدام رقم الهوية عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية، وقد وضحنا لكم أيضاً طريقة الإستعلام عن الأملاك والصكوك العقارية برقم الهوية، ويُمكنكم التواصل معنا وترك كافة أسئلتكم واستفساراتكم بالأسفل وسنرد عليكم بإجابات وافية خلال ساعات قليلة