نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة مقيم علم أو رقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة مقيم أو برقم الهوية أو برقم الجواز عبر الموقع الرسمي وزارة الداخلية السعودية حيث يمكنكم من خلال خدمات التأشيرات الاستفادة من خدمة استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية مقيم والتي يبحث عنها جميع المقيمين والوافدين الجدد داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نشرح لك عزيزي القارئ كيفية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الجواز عبر بوابة علم خدمات مقيم للتأشيرات السعودية والتي يستفيد منها المقيمين داخل الأراضي الحجازية وكذلك الكفيل أو أصحاب الأعمال والمنشآت حيث يمكنكم الآن الاستفادة من جميع الخدمات بشكل إلكتروني علي شبكات الأنترنت دون الحاجة للذهاب إلي مقرات وزارة الداخلية وتوفير الوقت والجهد المبذول في ذلك واليكم الآن خطوات شرح خدمة طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة فقط بالسعودية.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة مقيم

تسعي وزارة الداخلية السعودية بكافة الإمكانيات المتاحة تزليل العقبات أمام أي مواطن أو مقيم علي أراضيها لذا تقدم لهم جميع الخدمات السعودية بشكل إلكتروني عبر مواقعها المتعددة ومنها خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الجواز التي يبحث عنها المقيمين والكفيل ولكي تتمكنوا من الاستفادة من هذه الخدمة يرجي منكم معرفة بعض المعلومات مثل رقم الإقامة الخاص بكم ورقم الجواز أو برقم هوية الكفيل صاحب المنشأة وسوف ننشر لحضراتكم عبر موقع ثقفني خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة أو برقم الهوية الوطنية عبر موقع وزارة الداخلية بالسعودية خدمات ابشر الجوازات والتأشيرات وجاءت الخطوات كالاتي :

الدخول علي موقع وزارة الداخلية السعودية. والذهاب إلي خدمات الجوازات السعودية. منها نختار خدمة الاستعلام العام عن حاله تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية أو رقم الجواز. سوف ينقلنا الموقع إلي بوابة ابشر لخدمات الأفراد الإلكترونية. ونقوم بتسجيل الدخول علية عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم نضغط علي زر تسجيل الدخول. ونذهب إلي الاستعلامات الإلكترونية. ونضغط علي طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة أو رقم الهوية.

ثم نتابع باقي الخطوات علي الموقع حيث سيتطلب منك ملء جميع الحقول الفارغة بالبيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية أو رقم الجواز ويرجي منك اتباع باقي الخطوات للاستفادة من الخدمة التي تقدم لك بشكل إلكتروني كما يمكنكم طباعة تأشيرة الخروج والعودة بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم

كما يمكنكم عزيزي القارئ من الاستفادة من خدمة استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية مقيم عبر بوابة مقيم علم لخدمات الجوازات و التأشيرات بالمملكة العربية السعودية فكل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية علي الموقع لإنهاء كافة الخطوات المتعلقة ب كيفية الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم برقم الجواز واليكم الخطوات كالتالي :

الدخول عبر بوابة مقيم علم التابعة لوزارة الداخلية المملكة العربية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية المملكة العربية السعودية. ثم نقوم بتسجيل الدخول علي الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك.

نقوم بالتعليم علي أنا لست برنامج روبوت ونضغط علي زر دخول.

ثم نذهب إلي خدمات عمل التأشيرات.

ونقوم باختيار خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة مقيم وصلاحية التأشيرة.

وسوف ينقلنا الموقع إلي صفحة أخري نقوم بملي كافة الحقول الفارغة بها بالبيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر الخاص بك وكذلك الاسم والعمر والجنسية وكافة المعلومات الشخصية المطلوبة كما تشدد وزارة الداخلية السعودية علي ضرورة كتابة كافة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح ودون أي اخطأ.