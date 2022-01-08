بسعر الكاش.. شراء الآيفون اللي نفسك فيه من متاجر ألف أبل بالتقسيط 2022

تُوفر شركة Aleph في المملكة العربية السعودية أفضل تجارب الشراء بالتقسيط، إذ يمكن لأي مواطن أو وافد شراء الآيفون من متاجر ألف أبل بالتقسيط من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة بأي من بنوك ساب أو الراجحي أو سامبا أو السعودي للاستثمار أو الرياض أو الجزيرة أو الإمارات دبي الوطني، فيما تتميز عملية الشراء بالتقسيط من هذه المتاجر في كونها بيئة مثالية لجميع منتجات شركة Apple الأمريكية، كما لديها مراكز خدمة صيانة معتمدة للحصول على دعم سريع وموثوق.

شروط شراء الآيفون اللي نفسك فيه من متاجر ألف أبل بالتقسيط

وإذا كنت مواطنًا أو مقيمًا في المملكة، يُمكنك شراء الآيفون اللي نفسك فيه من متاجر ألف أبل بالتقسيط وذلك وفق الشروط التالية:

الخدمة مُتوفرة لعملاء السبعة بنوك المذكورة وللبطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) فقط وهم: الراجحي، سامبا، بنك الرياض، السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، الإمارات دبي الوطني، وأخيراً بنك ساب.

تتوفر خدمة التقسيط لعملاء بنك سامبا الحاليين عبر الفروع فقط، ويمكن التواصل مع البنك قبل عملية الشراء للتعرف إلى تفاصيل عرض الشراء بالتقسيط.

التقسيط يكون على المنتجات التي يبدأ ثمنها من ألف ريال سعودي أو أكثر.

قد تُطبق رسوم مرة واحدة لبعض البنوك المذكورة.

كيفية شراء آيفون بالتقسيط من Aleph 2022

وعن طريقة شراء جوال آيفون بالتقسيط من شركة Aleph، فإن ذلك يتطلب بعض الخطوات البسيطة على النحو التالي:

الدخول إلى رابط الهاتف الذي نٌريد شراؤه بالتقسيط عبر موقع شركة ألف. إضافة الهاتف إلى سلة الشراء. ومن صفحة الدفع نختار الدفع بالأقساط. التحويل إلى خدمة الأقساط. اختيار البنك وخطة الدفع.

إذا واجهتك أي مُشكلة في إكمال الطلب تأكد من أن بطاقتك الائتمانية مؤهلة للحصول على الخدمة، وذلك من خلال الاتصال على خدمة عملاء البنك الذي تتبع له.

كيفية تتبع عملية الشراء من شركة Aleph

ومن الممكن تتبع عملية الشراء من شركة Aleph أونلاين من خلال اتباع عدد من الخطوات عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك على النحو التالي: