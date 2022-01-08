قرض سيارة يصل إلى 250 ألف ريال بأقل راتب وبدون كفيل للمواطن والمقيم

البعض من المواطنين يفضلون الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب، فيما يرى البعض الأخر أن التمويل بتحويل الراتب أفضل فأيهما أفضل لك؟ وما الذي تبحث عنه، هل تبحث عن أفضل تمويل يعطيك مبلغ تمويلي بسعر جيد ومميزات قوية ومنافسة لعدد كبير من البنوك والشركات الأخرى، أم تبحث عن تمويل فقط فلك حرية الاختيار والمقارنة بين ا لأفضل لك من خلال البنوك والشركات السعودية، والتي تقدم لك تمويل شخصي بأقل قسط شهري، وبإجراءات وأوراق بسيطة سوف تحصل على تمويلك في أسرع وقت، كما أن البعض منهم يعطيك التمويل أون لاين عبر الهاتف المحمول ولا داعي للذهاب إلى الفرع، فقط من داخل منزلك سوف تحصل على القرض المناسب لك.

تمويل سيارة تأجيري ينتهي بالتمليك

تقدم لك أفضل شركات التمويل عروض جبارة وقوية لتحصل على عرض سيارات حديثة وموديل 2022 ، سيارات هيونداي 2022 بقسط مجاني، أو ما تود الحصول عليه فقط اختر سيارتك من جميع المعارض والوكلاء، فالسيارة متاحه لك من أي مكان، واحصل على العرض الجبار ب 250 ألف ريال، كما أنه إسلامي أي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، قرض للمتقاعدين بدون مقدم، وبدون كفيل مع فترة سداد تصل حتى 5 سنوات، وقسط شهري بسيط كل شهر يتم دفعه بإجراءات سريعة وميسرة للأفراد، بشرط أن يكون الراتب لا يقل عن 3000 ريال لمن يعمل بالقطاع الحكومي، أما من يعمل بالقطاع الخاص فلا يقل الراتب عن 6000 ريال، والتمويل متاح للمواطنين والمقيمين، وبشرط أن يكون الخدمة بالوظيفة الحكومي لا تقل عن شهر أما الوظيفة بالقطاع الخاص لا يقل الخدمة بها عن 12 شهراً.

طلب قرض سيارة والأوراق والمستندات المطلوبة

يمكنك أن تحصل على سيارتك من خلال شركة مرابحة مرنة وذلك بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تتلخص في أن تقدم سعر السيارة المطلوبة وكشف ح ساب بنكي، العنوان الوطني، صورة من رخصة القيادة مع الإطلاع على الأصل، صورة من الهوية الوطنية، صورة من الإقامة للمقيم، خطاب تعريف بالراتب ويجب أن يذكر به تاريخ الالتحاق بالعمل، والبدالات والراتب الأساسي، ويتم إرسال كل هذا عبر الموقع الإلكتروني لشركة مرابحة مرنة لطلب تمويل تأجيري للسيارات وسوف يتم الموافقة بعد استيفائك كافة الشروط وتقديم المتطلبات المعلن عنها، كما يمكنك الاتصال على خدمة العملاء على الرقم 8001111810 وسوف تحصل على تمويلك أو المعرض والفروع الأقرب لك.