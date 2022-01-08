يقدم الديوان الملكي منح قطع أرض مجانية لجميع المواطنين بالمملكة

منحة قطعة ارض مجانية متاحة للمواطنين، حيث ان الديوان الملكي السعودي أتاح منذ قبل فرصة جيدة لمساعدة الأشخاص أبناء الوطن بالمملكة العربية السعودية بمنح قطعة ارض مجانية بدون مقابل لكل مواطن غير ممتلك لسكن خاص به، أو غير ممتلك لقطعة ارض ملك، وذلك تم توافر قطع ارضي قد تتراوح الي مليون قطعة يتم توزيعها علي جميع الأشخاص المستحقين المحتاجين إليها، ويتم توزيعهم من قبل تفاهم وزارة الإسكان مع الحكومة السعودية وذلك تحت أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أدام الله عزه للمملكة السعودية، وذلك من اجل توفير للمواطنين حياة كريمة لهم بدون معاناة، فقد يتسائل بعض المواطنين المهتمين بالحصول علي قطعة ارض مجانية عن طريقة التقديم، وسوف نوضح جميع التفاصيل.

قطعة منحة ارض مجانية لجميع المواطنين المحتاجين

يقدم الديوان الملكي السعودي بكل جهداً افضل المساعدات للأشخاص بالمملكة السعودية بتوافر جميع احتياجاتهم الخاصة، وبجميع المساعدات المخلفة، من حيث قد قامت مؤسسة الديوان الملكي من قبل بإعلانها عن توافر جميع المساعدات المالية للمواطنين ومساعدة علاج وغيرها من الخدمات الأخري، والتي يتم الحصول عليها للموافقة من خلال إرسال معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي، فقد أتاح قطعة ارض زراعية مجانية متوفرة من وزارة الإسكان يتم الحصول عليها ولاكن تحت شروط محددة تم وضعها من قبل الحكومة السعودية، ومن أهمها:

المواطن يكون سعودي الجنسية.

لا يقل عمر العميل عند التقديم عن ثمانية عشر عام.

متاح قطعة الأرض للنساء بشرط الا يقل عمرهم عن 52 عام.

خطوات التقديم للحصول علي قطعة ارض مجانية