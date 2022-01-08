نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الأفراد والجنود والضباط بالجيش السعودي 1443 هـ مع العلاوات والبدلات لمعرفة راتب الجندي في المقال التالي
سلم رواتب الأفراد والجنود والضباط بالجيش السعودي، قامت الحكومة السعودية وبعد موافقة خادم الحرمين الشريفين بتعديل سلم رواتب الأفراد والجنود العسكريين بالجيش السعودي 1443ه، ، وتزايدت نسبة البحث بكثرة خلال الفترة الأخيرة لمعرفة قيمة الرواتب الجديدة والمكافآت والبدلات بعد الزيادة الجديدة في سلم رواتب الأفراد والجنود 1443ه، ونستعرض لكم من خلال الفقرات التالية سلم رواتب الأفراد والجنود بالجيش السعودي 1443هـ.
سلم رواتب الأفراد والضباط 1443هـ
تماشياً مع الظروف المعيشية وتقديراً لما تقدمه الأفراد والجنود ن تضحيات في خدمة المملكة العربية السعودية فقد وافق خادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية على سلم رواتب الأفراد والجنود والضباط الجديدة لوزارة الدفاع، وشمل التعديل الراتب الأساسي للأفراد والضباط بالإضافة لزيادة المكافآت والبدلات أيضاً، وتعديل جدول رواتب الضباط الجدد بداية من العام الجديد 2022م- 1443هـ
سلم رواتب العسكرين الجدد 1443هـ
وإليكم سلم رواتب الضباط الجديدة بعد التعديلات والزيادات على لتصبح رواتب الضباط على النحو التالي وفقاً للدرجة العسكرية:
- راتب الملازم 6609 ريال سعودي
- راتب الملازم أول 7609 ريال سعودي
- راتب النقيب 9215 ريال سعودي
- راتب الرائد 11705 ريال سعودي
- راتب المقدم 12735 ريال سعودي
- راتب العقيد 14365 ريال سعودي
- راتب العميد 16350 ريال سعودي
- راتب اللواء 18600 ريال سعودي
سلم العلاوات السنوية للضباط بالجيش السعودي 1443هـ
وفيما يلي بيان بالزيادات الجديدة في العلاوات السنوية في سلم رواتب الضباط والأفراد العسكريين 1443هـ
- العلاوة السنوية لرتبة ملازم 330 ريال سعودي.
- العلاوة السنوية لرتبة ملازم الأول 380 ريال سعودي.
- العلاوة السنوية لرتبة نقيب 230 ريال سعودي.
- العلاوة السنوية لرتبة رائد 320 ريال سعودي.
- العلاوة السنوية لرتبة مقدم 405 ريال سعودي.
- العلاوة السنوية لرتبة عميد: 565 ريال سعودي.
- العلاوة السنوية لرتبة لواء: 635 ريال سعودي.
سلم رواتب الأفراد والجنود العسكريين 1443هـ
- راتب الجندي 7400 ريال سعودي
- راتب الجندي الأول 6720 ريال سعودي
- راتب وكيل الرقيب 9000 ريال سعودي
سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين (البدلات والمكافآت)
- بدل الدفاع المدني بنسبة 25% من الراتب الأساسي.
- بدل مواصلات 500 ريال سعودي
- بدل تأهب يبلغ: 50 ريال سعودي.
- بدل مخاطر 600 ريال سعودي
- بدل إعاشة للموظف حوالي: 500 ريال سعودي.
- بدل خطورة تصل إلى: 600 ريال سعودي.
- بدل نقل حوالي: 500 ريال سعودي.
- بدل الإقامة 500 ريال سعودي
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