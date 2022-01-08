سلم رواتب الأفراد والجنود والضباط بالجيش السعودي 1443 هـ مع العلاوات والبدلات لمعرفة راتب الجندي

سلم رواتب الأفراد والجنود والضباط بالجيش السعودي، قامت الحكومة السعودية وبعد موافقة خادم الحرمين الشريفين بتعديل سلم رواتب الأفراد والجنود العسكريين بالجيش السعودي 1443ه، ، وتزايدت نسبة البحث بكثرة خلال الفترة الأخيرة لمعرفة قيمة الرواتب الجديدة والمكافآت والبدلات بعد الزيادة الجديدة في سلم رواتب الأفراد والجنود 1443ه، ونستعرض لكم من خلال الفقرات التالية سلم رواتب الأفراد والجنود بالجيش السعودي 1443هـ.

سلم رواتب الأفراد والضباط 1443هـ

تماشياً مع الظروف المعيشية وتقديراً لما تقدمه الأفراد والجنود ن تضحيات في خدمة المملكة العربية السعودية فقد وافق خادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية على سلم رواتب الأفراد والجنود والضباط الجديدة لوزارة الدفاع، وشمل التعديل الراتب الأساسي للأفراد والضباط بالإضافة لزيادة المكافآت والبدلات أيضاً، وتعديل جدول رواتب الضباط الجدد بداية من العام الجديد 2022م- 1443هـ

سلم رواتب العسكرين الجدد 1443هـ

وإليكم سلم رواتب الضباط الجديدة بعد التعديلات والزيادات على لتصبح رواتب الضباط على النحو التالي وفقاً للدرجة العسكرية:

راتب الملازم 6609 ريال سعودي

راتب الملازم أول 7609 ريال سعودي

راتب النقيب 9215 ريال سعودي

راتب الرائد 11705 ريال سعودي

راتب المقدم 12735 ريال سعودي

راتب العقيد 14365 ريال سعودي

راتب العميد 16350 ريال سعودي

راتب اللواء 18600 ريال سعودي

سلم العلاوات السنوية للضباط بالجيش السعودي 1443هـ

وفيما يلي بيان بالزيادات الجديدة في العلاوات السنوية في سلم رواتب الضباط والأفراد العسكريين 1443هـ

العلاوة السنوية لرتبة ملازم 330 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لرتبة ملازم الأول 380 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لرتبة نقيب 230 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لرتبة رائد 320 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لرتبة مقدم 405 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لرتبة عميد: 565 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لرتبة لواء: 635 ريال سعودي.

سلم رواتب الأفراد والجنود العسكريين 1443هـ

راتب الجندي 7400 ريال سعودي

راتب الجندي الأول 6720 ريال سعودي

راتب وكيل الرقيب 9000 ريال سعودي

سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين (البدلات والمكافآت)