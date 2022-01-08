كشف برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة رقم 50 لشهر يناير 2022 في حسابات المستفيدين البنكية، حيث أعلن عبر الموقع الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد نزول الدفعة الجديدة، مؤكداً على أنه سوف يتم إيداعها في الموعد الرسمي المحدد وهو اليوم العاشر من شهر يناير الجاري، حيث ستبدأ عملية الايداع في حسابات المستفيدين البنكية اعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يناير 2022، كما وجه البرنامج رسالة للراغبين في التسجيل من جديد، وهذه الرسالة تتضمن الفئات المسموح لها فقط بالتسجيل منذ اغلاق عملية التسجيل في البرنامج منذ ما يقرب من عامين.

حساب المواطن موعد إيداع دفعة يناير 2022 والفئات المسموح لها بالتسجيل:-

أوضح الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن في تغريده له موقع تويتر بأنه سوف يتم ايداع كافة المبالغ المخصصة للمستحقين والذين صدرت لهم نتائج الأهلية بالأحقية اعتباراً من الساعات الأولي من يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يناير 2022. مشيراً إلى أنه يجب على كافة المسجلين في البرنامج بضرورة الاستعلام عن قيمة الدعم المخصص لهم من قبل البرنامج وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع حساب المواطن.

يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

كذلك يمكن معرفة المبلغ المقدر للأسرة من خلال الدخول على الحاسبة التقديرية للبرنامج وإدخال البيانات المطلوبة، حيث سيظهر له وفقاً للبيانات المدخلة المبلغ المقدر له.

السماح لهذه الفئات التسجيل في البرنامج:-

أكد القائمين على البرنامج بأن عملية تعليق استقبال طلبات جديدة للتسجيل في البرنامج، متوقفة منذ صدور الدفعة رقم 28 لشهر مارس 2022، وأنه حتى الآن لا يوجد موعد محدد أو تاريخ محدد لفتح باب التسجيل من جديد في البرنامج، غير أن هناك بعض الفئات المسموح لها بالتسجيل في البرنامج وهذه الفئات هم التابعين للمستفيدين الحاليين، حيث أنه يمكن إضافتهم عبر البوابة الالكترونية للبرنامج ثم القيام بهذه الخطوات حتى تكون عملية الاضافة صحيحة:-

يتم اختيار تفاصيل الطلب ثم بيانات التابعين.

يتم الضغط على إضافة التابعين.

يتم الضغط على إضافة ثم الضغط على حفظ.

كذلك فقد أكد القائمين على البرنامج بأنه يجب على كافة المستفيدين الحاليين، في حالة ما إذا أرادوا الاستمرار في البرنامج، القيام بتصحيح بياناتهم أو تحديثها في حالة ما إذا طلب منهم ذلك، وكذلك تقديم اعتراض على حالة عدم الأهلية في الفترة المحددة والمسموح فيها تقديم الاعتراض وهي مدة 90 يوماً من صدور النتيجة بعدم الأهلية.