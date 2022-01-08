نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن بيانات موظف أو وظيفه الكترونيا عبر موقع الموارد البشرية بالخطوات الصحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن بيانات موظف أو وظيفه من اهم الخدمات الاستعلامية التي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام والمتاحة لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمة عبر صفحه وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر المواقع بالمملكة والتي من أهمها. مزاد اللوحات الإلكتروني من ابشر ومعرفه اللوحات المميزة وكيفيه الحصول عليها بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن الاستعلام عن حاله تأشيرة عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل واهم الشروط والضوابط التي تم ألأغلان عنها. بالإضافة إلي ذلك سوف نقو بشرح وتوضيح طريقه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر الموقع الرسمي.

الاستعلام عن بيانات موظف أو وظيفه

أعلنت الوزارة عن الخدمة والتي تتيح لموظفي الجهات الحكومية من الاستعلام عن جميع البيانات الحالية للموظفين. أو الوظائف التابعة لهم ولجهاتهم من واقع قاعده بيانات وزاره الخدمة المدنية. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها من خلال المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة.

شروط الاستعلام عن موظف

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده شروط يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي الخدمة. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب أن يكون مستخدم الخدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المستعلم عنه موظفا بالقطاع الحكومي.

وجود صلاحيه علي الخدمة.

كيفيه الاستعلام عن وظيفه

كما تم الإعلان عن طرق وقنوات الاستعلام عن بيانات موظف أو وظيفه وذلك عن طريق مكاتب القطاع العام التابعة لمنطقه المواطن. أو يمكن الاستعلام الكترونيا أيضا والتي نوضحها لكم عن طريق اتباع الخطوات الأتية: