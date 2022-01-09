اعفاء ديون الراجحي alrajhibank تم الإعلان عنه في الصحف السعودية بقرارات من الديوان الملكي السعودي، حيث صدرت القرارات السامية بإعفاء فئات من المتعثرين عن سداد المديونات وأقساط القروض لعدد من فئات الشعب والذي يكون مصرف الراجحي من أهم تلك المصارف لما له من تقديم قروض عديدة لفئات عديدة من ابناء الشعب، ويتيح المصرف عدد من المكاتب الخاصة للتيسير على المواطنين في التعامل، ويقوم بطرح ألية التسجيل لهذا الإعفاء مع الالتزام التام بشروط رفع الدين عنهم.

اعفاء ديون الراجحي alrajhibank قرارات الديوان الملكي يناير 2022 إصدار وثيقة التأمين التكافلي

يقوم الديوان الملكي السعودي بتقديم الدعم الكبير واللازم للعديد من فئات المجتمع التي تحتاج إلى المساعدة، حيث يصل إلى الديوان العديد من طلبات الحصول على المساعدات المالية للفقراء والمديونين، ومن ابرز الديون التي يتم تقديم المساعدة إلى الديوان وطلب سدادها هي سداد أقساط الديون والتي ظهر للمواطن عدد من المشكلات والمعوقات التي حالت دون سداد تلك الديون، وقام جلالة الملك بإصدار قرار سامي إلى عدد من المصارف، ومن ابرزها مصرف الراجحي، لرفع تلك المديونات وفق شروط الاستحقاق الخاصة.

الدعم التمويلي لمصرف الراجحي www.alrajhibank.com.sa

يعتبر المصرف من أكبر بنوك المملكة ويقوم بتقديم العديد من الخدمات الميسرة للمواطنين بما يجعله من أكثر المصارف تعاملا ومن أكبرها استخداما من المواطنين وخاصة مستفيدي الضمان الاجتماعي وراغبي الحصول على القروض الميسرة بشروط بسيطة، ويكون حسب قوانين البنك يتم إعطاء القروض وفق عدد من الشروط والتي يكون منها تقديم دراسة مفصلة للمشروع أو سبب الدعم الذي يتقدم إليه المواطن، كما يقوم المواطن بتقديم المستندات الخاصة بالدخل وكيفية سداد أقساط القرض حسب الدخل الشهري لهم.

شروط إعفاء قروض الراجحي حالات لا يتم فيها قبول الإعفاء يتم تقديم سبب التعثر في القرض والتي يكون انتشار كوفيد 19.

وفاة صاحب القرض.

تعرض صاحب القرض إلى حادث تسبب له في إصابة شديدة أو إعاقة. أن يقوم صاحب القرض بالانتحار.

إذا قام صاحب القرض بتعاطي المخدرات أو الكحوليات.

تعرض لحادث صعب عن طريق دخوله في الألعاب الخطرة أو التلاعب بالأسلحة المحظورة.

مكاتب التواصل المباشر

التواصل مع أبو راكان مباشرة.

طرح كيفية التواصل مع هازال مباشرة.

التواصل المباشر مع إدارة البنك.

المستندات المطلوبة لإعفاء المديونات

بطاقة الهوية الوطنية على أن تكون حديثة.

يتم تقديم طلب إعفاء من القرض.

يقوم المواطن بتقديم سبب التعثر بالقرض.

يتم تقديم ما يثبت تعثره في السداد على أن يكون بسبب من الأسباب السابق ذكرها.