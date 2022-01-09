مخالفات المرور السعودية | استعلام مخالفات المرور ومبلغ المخالفة برقم الهوية

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة يشغل مساحة كبيرة من الاهتمام لدي جميع المقيمين داخل المملكة سواء السعوديين أو المغتربين، حيث تقوم المملكة العربية السعودية عبر وزارة الداخلية ببذل مجهود كبير لتسهيل الخدمات الإلكترونية لمن يتواجد داخل المملكة السعودية، فخلال الفترة القليلة الماضية قامت المملكة بتوفير عدد كبير من الاستعلامات الإلكترونية التي توفر علي الجميع الوقت والجهد، ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي وقع بها أصحاب تلك السيارة، وتعد منصة أبشر إحدى المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات إلكترونية عديدة للمواطن السعودي أو المقيم لتسهيل كل ما يخص المعاملات الأساسية لكل مواطن علي حده، وسوف نوضح تفاصيل البحث عن عن مخالفة المرور وقيمتها بالمملكة.

الاستعلام عن المخالفة المروية برقم الهوية بالمملكة

يتم الدخول علي موقع منصة أبشر التابع لموقع وزارة الداخلية السعودية.

يتم إدراج رقم الهوية الخاص بكل مستعلم، ثم إدراج الرمز المرئي الموجود بأسفل الموقع ثم الضغط على كلمة عرض التفاصيل.

وبعد ذلك سوف يتم ظهور رسالة تفيد بتفاصيل المخالفة التي تم الوقوع بها والموقع الذي وقع به المخالفة، وقيمة مبلغ المخالفة أيضاً.

الاستعلام عن المخالفة المروية برقم اللوحة بالمملكة

يتم الدخول على موقع أبشر ثم اختيار كلمة خدمات المرور، ثم الضغط علي الاستعلام عن مخالفات السيارات ثم إدراج رقم اللوحة الخاصة بالسيارة وبعدها يتم الضغط علي عرض تفاصيل المخالفة، وسوف يظهر مكان وقوع المخالفة، بالإضافة إلى ظهور الوقت الذي وقت به المخالفة.

وزارة الداخلية السعودية تعمل علي توفير كل الخدمات الإلكترونية التي تخص كل المواطنين سواء من الأفراد السعوديين أو المغتربين، وتأتي خدمة البحث عن المخالفات المرورية من أهم الخدمات التي يتم البحث عنها الكثير من الأفراد أو الشركات الكبيرة التي تمتلك عدد كبير من السيارات.

مخالفات مرورية بالمملكة من 100 ريال حتي 150 ريال

هناك بعض المخالفة المرورية التي ينحصر سعر المخالفة بها من 100 ريال وحتي 150 ريال: ومن هذه المخالفات قيادة السيارة بأحد الأسواق التي يمنع القيادة بها، انتهاء التأمين الخاصة بالسيارة دون التجديد، وقوف المركبات في أماكن غير مخصصة للوقوف من المرور، عدم منح المشاة أفضلية العبور وقت عبورهم في المسارات المحددة من قبل المرور السعودي، ترك المركبات بوضع تشغيل بعد مغادرتها وعدم التواجد بها.