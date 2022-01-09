رابط حجز تعليم قيادة السيارات عبر منصة أبشر absher

حجز تعليم قيادة السيارات عبر منصة أبشر، حيث يستعلم عدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، عن طريقة الحجز الخاصة بتعليم قيادة السيارات من خلال منصة أبشر، فقد وفرت منصة أبشر عدد هائل من الخدمات الإلكترونية التي تتم بشكل إلكتروني سريع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بأبشر، وقد أكدت الإدارة العامة للمرور بأن هذه الخدمة تعمل علي القضاء علي جميع طرق الاحتيال الزائفة التي تتم من جانب بعض الأفراد داخل المملكة، وقد وضحت الإدارة بأن التسجيل يتم من خلال خطوات سهلة وميسرة علي الجميع، علماً بأن الدراسة النظرية التي تخص قيادة السيارات سوف تكون عن بُعد، وسوف نوضح لكم خطوات حجز تعليم قيادة السيارات عبر منصة أبشر.

حجز تعليم قيادة السيارات عبر منصة أبشر

يستطيع جميع المواطنين التعامل بشكل إلكتروني من أجل حجز تعليم قيادة السيارات عبر منصة أبشر، من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول علي رابط الخدمة التالي: منصة أبشر.

الدخول من خلال اختيار منصة أفراد.

اختيار الدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية بأعلي صفحة الموقع.

اختيار خدمة النقل.

الضغط علي خدمة حجز مدرسة تعليم قيادة السيارات.

يجب تحديد الموعد المناسب الخاص لكل فرد.

اختيار فرع المرور الذي يرغب بالذهاب إليه.

تسجيل بعض البيانات مثل (الاسم، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، الجنس، الجنسية)، وغيرها من البيانات التي يجب تسجيلها بطريقة صحيحة.

الضغط علي سداد قيمة التعليم الخاص بالقيادة وفق وسائل الدفع المتوفرة بالموقع.

الضغط علي تأكيد الدفع.

الضغط علي حجز.

الاستعلام عن مخالفات المرور بمنصة أبشر

تقدم منصة أبشر خدمات إلكترونية هامة للعديد من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه الخدمات، خدمة التعرف علي مخالفات المرور بشكل إلكتروني، علي أن يتم الاستعلام عن مخالفة المرور بالطريقة التالية: