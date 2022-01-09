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صرف المساعدات المقطوعة 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة والذي ينتشر البحث عن موعد عودة صرف مقطوعة الضمان بما يسمى بالمساعدة المقطوعة من جديد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يستمر التقديم في طلبات المساعدة على رابطها الرسمي وإتاحة رابط الاستعلام عنها، وتهتم الوزارة بشكل عام بكل ما فيه الدعم للمواطنين وخاصة غير القادرين وفقراء المملكة، ويتم استقبال استفسارات المواطن على الموقع الرسمي لاستعلامات المواطنين بالوزارة ويتم الرد على الأسئلة.
inquery صرف المساعدات المقطوعة 1443 كيفية الاستعلام عن طلب hrsd.gov.sa بالسجل المدني
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين بعد اندماج الوزارتين معا، حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بخدمة فقراء الوطن بينما تقوم وزارة الموارد البشرية بتوفير فرص العمل للقادرين عليه، وتم دمج الوزارتين لتقوم بتقديم الخدمات الأكبر وخاصة لفقراء الوطن من خلال تأهيل الكوادر العاملة فيها وتوفير الفرص الوظيفية التي تعين الفرد على الحياة وأن لا يكون معيلا على أحد، حيث يكون الاستقلال المادي والاستغناء عن المعونات من ابرز أهدافها الحديثة.
صرف المساعدات المقطوعة
من أبرز الأعمال التي كانت وزارة الموارد البشرية تقوم بتقديمها للمواطنين هو توفير برامج الدعم لهم، حيث يتم توفير التسجيل في رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط القديم، ثم تم استحداث رابط الضمان الاجتماعي المطور لتوسيع الاستفادة من خدمات الوزارة للمواطنين، وكانت في سنوات مضت قد أعلنت صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي والتي تعتبر مبلغ مقتطع، بحد أقصى 30 ألف ريال، لسداد مبالغ مالية على المواطنين لسداد ديون أو شراء منزل أو سيارة أو سداد مصروفات تعليمية أو علاجية، وتنافس المواطنين للتسجيل في الموقع وكانت الوزارة تقوم بالإعلان مرة أو مرتين في العام عن المقبولين بالمساعدات المقطوعة.
|شروط تسجيل المساعدات المقطوعة
|كيفية تسجيل المساعدات المقطوعة
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الاستعلام عن طلب المساعدات المقطوعة 1443
لم تقم وزارة الموارد البرية والتنمية الاجتماعية بتحديد أي موعد لصرف دفعات جديدة من مبالغ مقطوعة الضمان في خلال العامين الماضيين، حيث تم استحداث العديد من البرامج الاجتماعية الأخرى التي تقوم بتقديم الدعم وسداد الديون عن المواطنين، إلا أن الرابط ما يزال يعمل باستقبال تسجيلات المواطنين والاستعلام عن القبول، ويتم الاستعلام عن طلب المساعدات بالخطوات التالية:
- تبدا الخطوات بالدخول مباشرة على “رابط الاستعلام الخاص بمقطوعة الضمان“.
- يقوم المواطن بتسجيل الدخول برقم السجل المدني له.
- يتم كتابة رمز التحقق.
- يبدا الاستعلام.
- في حال قبول الطلب أو نزول الرواتب تظهر أسماء المستفيدين عند الاستعلام، أو يتم الإعلان عن “جاري التحقق من الطلب”.
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