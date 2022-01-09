صرف المساعدات المقطوعة 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة والذي ينتشر البحث عن موعد عودة صرف مقطوعة الضمان بما يسمى بالمساعدة المقطوعة من جديد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يستمر التقديم في طلبات المساعدة على رابطها الرسمي وإتاحة رابط الاستعلام عنها، وتهتم الوزارة بشكل عام بكل ما فيه الدعم للمواطنين وخاصة غير القادرين وفقراء المملكة، ويتم استقبال استفسارات المواطن على الموقع الرسمي لاستعلامات المواطنين بالوزارة ويتم الرد على الأسئلة.

inquery صرف المساعدات المقطوعة 1443 كيفية الاستعلام عن طلب hrsd.gov.sa بالسجل المدني

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين بعد اندماج الوزارتين معا، حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بخدمة فقراء الوطن بينما تقوم وزارة الموارد البشرية بتوفير فرص العمل للقادرين عليه، وتم دمج الوزارتين لتقوم بتقديم الخدمات الأكبر وخاصة لفقراء الوطن من خلال تأهيل الكوادر العاملة فيها وتوفير الفرص الوظيفية التي تعين الفرد على الحياة وأن لا يكون معيلا على أحد، حيث يكون الاستقلال المادي والاستغناء عن المعونات من ابرز أهدافها الحديثة.

صرف المساعدات المقطوعة

من أبرز الأعمال التي كانت وزارة الموارد البشرية تقوم بتقديمها للمواطنين هو توفير برامج الدعم لهم، حيث يتم توفير التسجيل في رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط القديم، ثم تم استحداث رابط الضمان الاجتماعي المطور لتوسيع الاستفادة من خدمات الوزارة للمواطنين، وكانت في سنوات مضت قد أعلنت صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي والتي تعتبر مبلغ مقتطع، بحد أقصى 30 ألف ريال، لسداد مبالغ مالية على المواطنين لسداد ديون أو شراء منزل أو سيارة أو سداد مصروفات تعليمية أو علاجية، وتنافس المواطنين للتسجيل في الموقع وكانت الوزارة تقوم بالإعلان مرة أو مرتين في العام عن المقبولين بالمساعدات المقطوعة.

شروط تسجيل المساعدات المقطوعة كيفية تسجيل المساعدات المقطوعة يجب أن يكون المسجلين للحصول على دعم الوزارة من الجنسية السعودية.

يكون من فئات الدخل المنخفض والمحدود بحد أدنى 1100 ريال لرب الاسرة.

لا يجب أن يكون من ارباب دور الرعاية الاجتماعية أو السجون.

كما لا يجب أن يتقاضى مبالغ مالية من مؤسسات اجتماعية أخرى بالمملكة.

يتم التسجيل على الرابط الرسمي للوزارة وتسجيل جميع البيانات صحيحة. يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم اختيار الخدمات الإلكترونية يقوم المستخدم بالدخول على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتم اختيار التسجيل بالمساعدة المقطوعة. يتم كتابة جميع البيانات والحصول على رقم الطلب.