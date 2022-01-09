نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يمكنك اعتماد لقاح تم تلقيه خارج المملكة وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمرارا لخدماتنا اليومية من دواعي سرونا تقديم آلية اعتماد شهادات لقاح كورونا من خارج المملكة، وتعتبر هذه الخدمة مهمة للمسافرين العائدين الى السعودية لاعتماد بيانات جرعات تطعيم لقاح فيروس كورونا- covid19 وعكسها في أنظمة وزارة الصحة وتحديث حالة المحصيين في تطبيق توكلنا الحكومي.

تسجيل لقاح فيروس كورونا للقادمين

تسهل المملكة إجراءات تسجيل اللقاح للقادمين من الخارج وذلك حصراً على بوابة التطعيمات الخارجية، ويجب مراعاة استيفاء كامل البيانات بإسنادها في استمارة الطلب من قبيل أسم اللقاح وتاريخ الجرعة في شهادة التطعيم، وايضا إرفاق مستندات ضرورية مثل جواز السفر، إذا قدم الشخص طلبه باعتماد اللقاح رسمياً وأستوفى جميع البيانات بشكل صحيح فإنه يستغرق القبول مدة أقصاها خمسة أيام.

بشكل أساسي على دقة البيانات المزودة حيث تقوم اللجنة الطبية بإدارة الشهادات وتفحصها بعناية بما لها الحق في رفض أي طلب او فرض اشتراطات إضافية إذا كان ضروريا.

طلب اعتماد لقاح خارج المملكة

الغرض من خدمة طلب اعتماد لقاح تم تلقيه خارج المملكة هو إدراج من حصلوا على اللقاح في دولة ما بالخارج ضمن المطعمين بشكل رسمي بإحدى اللقاحات التي تعتمدها المملكة العربية السعودية للدخول وبالتالي إظهار بيانات اللقاح في تطبيق توكلنا، ثم بالإمكان إثبات الحالة من خلال توكلنا من قبيل إبرازه الى ي جهة حكومية تنوي زيارتها وتشترط ان تكون قد أخذت اللقاح.

شروط اعتماد شهادة لقاح فيروس كورونا

سيراعي مقدم طلب تسجيل اللقاح لاعتماده بعض الأمور الهامة لضمان إضافة المعلومات بشكل أسرع وتجنب رفض الطلب، ولا فرق بين جميع القادمين الى المملكة من المواطنين أو المقيمين في تطبيق الشروط والمتطلبات الاتية.

التأكد بأن جميع المعلومات أدخلت على نحو صحيح ودقيق فهذا يؤثر على رفض طلب اعتماد اللقاح.

مطلوب هوية وطنية أو هوية مقيم

إرفاق المستندات بصيغةPDF ولا تتجاوز حجمها (1 ميغا بايت)

تأكد ان شهادة التطعيم تفي بالمتطلبات التالية: ان تكون البيانات الشخصية متضمنة في الشهادة. اعتماد الشهادة بإحدى اللغات التالية: العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية يجب أن تشير الشهادة بوضوح لاسم اللقاح، وتاريخه، ورقم تشغيله.

المستندات التي يجب إرفاقها هي نسخة من جواز السفر، وكذلك صورة شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا. ملاحظة: لا يمكن تقديم طلب جديد لاعتماد لقاح إذا كان هناك طلب قائم. قد يأخذ تنفيذ الطلب مدة تصل الى 5 أيام عمل.



كيف يمكنني تقديم طلب اعتماد شهادة لقاح كورونا في السعودية

الدخول الى لينك بوابة التطعيمات الخارجية

إقراء التعليمات ووافق عليها ثم انقر فوق التالي”

أختر مقدم الطلب بين سعودي/ مقيم

إذا كان مقدم طلب اعتماد اللقاح سعودي يتم إدخال الاتي رقم الهوية تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري



إذا كان مقدم طلب اعتماد اللقاح مقيم يتم إدخال الاتي رقم الإقامة تاريخ انتهاء الإقامة بالهجري( يمكن الحصول عليه من خلال منصة ابشر)

يُباشر مقدم طلب اعتماد اللقاح تحديث البيانات الأساسية الخاصة به بإدخال رقم الهوية/رقم الإقامة وتاريخ الميلاد/تاريخ انتهاء الإقامة، ثم يتبع ذلك كتابة الاسم بالعربي وكذلك الاسم بالإنجليزي ثم تحديد الجنسية وإدخال رقم جواز السفر.

الآن يتطلب منك تزويد الخدمة معلومات الاتصال الخاصة بك البريد الإلكتروني رقم الجوال الخاص بك

بعد الضغط على زر التالي، سوف تتلقى رمز التفعيل عبر كل من البريد الالكتروني ورقم الجوال لإعادة إدخال رمز التفعيل في المربع المخصص له.

الآن يتطلب منك ملئ نموذج معلومات اللقاح وهي نوع اللقاح وعدد الجرعات تاريخ الجرعة الأولى، تاريخ الجرعة الثانية



الآن يتطلب من مقدم طلب اعتماد لقاح ملئ نموذج معلومات اللقاح وهي نوع اللقاح وعدد الجرعات تاريخ الجرعة الأولى، تاريخ الجرعة الثانية



ثم تأتي الخطوات الأخيرة المتمثلة بإرفاق الملفات شريطة ان لا يتجاوز حجم الملف الواحد 1 ميغابايت وتكون المستندات بصيغة بصيغةPDF passport copy-صورة جواز السفر vaccination cardproof- شهادة التطعيمات other attachments- مستندات أخرى

بعد ذلك يجب على مقدم طلب اعتماد اللقاح بوضع علامة صح” في المربع بجانب عبارة” أتحمل مسؤولية كافة البيانات وأقر بصّحتها.

الضغط على معالجة الطلب

رابط بوابة التطعيمات الخارجية لاعتماد شهادات اللقاح

تم إطلاق رابط بوابة التطعيمات لاعتماد شهادات لقاح كورونا تم تلقيه خارج المملكةـ وذلك عبر المنصة الوطنية الموحدة وبمجرد الدخول على الرابط المذكور سيّنقلكم الى واجهة خدمة تسجيل اللقاح داخل السعودية على الفور، ثم البدء في تقديم المعلومات اللازمة وبيانات اللقاح الخاص بكم- لاعتماد تطعيم كوفيد 19 من خارج المملكة في أنظمة وزارة الصحة وعكسه في تطبيق توكلنا.