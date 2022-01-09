تمويلك العقارى بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي أقساط ثابتة حتي 25 سنة

تمويلك العقارى بدون تحويل الراتب ، أحد البرامج التمويلية المتميزة والميسرة التي يقدمها البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 3 مليون ريال سعودي ، بالإضافة إلى العديد من خيارات السداد ، التي تساعد طالب التمويل علي سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة وثابتة ، بمدة سداد يمكن أن تصل حتي 25 سنة.

أهم مزايا برنامج التمويل العقاري من البنك العربي الوطني

البنك العربي الوطني واحد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية ، والذي يوفر مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين في المملكة.

يقدم البنك العربي الوطني برنامج التمويل العقاري بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن أن تصل المبالغ المالية التي يوفرها البنك من خلال برنامج التمويل العقاري حتي 3 مليون ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

يوفر البنك العربي الوطني للعملاء خيارات للسداد عديدة ، والتي تساعدهم على سداد مبلغ التمويل علي أقساط مجدولة وثابته لمدة 25 سنة.

في حالة وفاة طالب التمويل لا قدر الله ، يتم إعفاء الورثة من سداد الأقساط المتبقية.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة المعتمد والغير معتمد لدى البنك ، يمكنهم الاستفادة من برنامج التمويل العقاري بدون تحويل الراتب.

إجراءات سريعة وميسرة من البنك لاستكمال الطلب.

شروط الاستحقاق للاستفادة من التمويل العقاري من البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية