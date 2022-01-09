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عمر شويل - جدة تمويلك العقارى بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي أقساط ثابتة حتي 25 سنة - ثقفني
تمويلك العقارى بدون تحويل الراتب ، أحد البرامج التمويلية المتميزة والميسرة التي يقدمها البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 3 مليون ريال سعودي ، بالإضافة إلى العديد من خيارات السداد ، التي تساعد طالب التمويل علي سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة وثابتة ، بمدة سداد يمكن أن تصل حتي 25 سنة.
أهم مزايا برنامج التمويل العقاري من البنك العربي الوطني
- البنك العربي الوطني واحد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية ، والذي يوفر مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين في المملكة.
- يقدم البنك العربي الوطني برنامج التمويل العقاري بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- يمكن أن تصل المبالغ المالية التي يوفرها البنك من خلال برنامج التمويل العقاري حتي 3 مليون ريال سعودي.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- يوفر البنك العربي الوطني للعملاء خيارات للسداد عديدة ، والتي تساعدهم على سداد مبلغ التمويل علي أقساط مجدولة وثابته لمدة 25 سنة.
- في حالة وفاة طالب التمويل لا قدر الله ، يتم إعفاء الورثة من سداد الأقساط المتبقية.
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة المعتمد والغير معتمد لدى البنك ، يمكنهم الاستفادة من برنامج التمويل العقاري بدون تحويل الراتب.
- إجراءات سريعة وميسرة من البنك لاستكمال الطلب.
شروط الاستحقاق للاستفادة من التمويل العقاري من البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، للاستفادة من التمويل العقاري بدون تحويل الراتب من البنك العربي الوطني.
- 60 سنة هو الحد الأقصى لعمر طالب التمويل.
- التمويل العقاري بدون تحويل الراتب من البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية ، متاح لجميع منسوبي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة الغير معتمدة ، ومتاح الأطباء ومنسوبي البنوك بالمملكة.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 10000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل العقاري بدون تحويل الراتب من البنك العربي الوطني.
- يشترط لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل العقاري بدون تحويل الراتب من البنك العربي الوطني ، أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة الحالية لموظفي القطاع الخاص هي ثلاثة أشهر ، 12 شهر في التأمينات الاجتماعية.
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