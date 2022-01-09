كم سلم رواتب الافراد والجنود 1443 البدلات والعلاوات العسكرية في جميع في القطاعات العسكرية السعودية

سلم رواتب الافراد والجنود 1443 البدلات والعلاوات العسكرية في القطاعات العسكرية السعودية المختلفة هو اكثر ما يحرص عليه عدد كبير من الأشخاص في جميع انحاء السعودية، حيث يعد سلم رواتب الافراد العسكريين والجنود هو الذي يوضح قيمة الرواتب التي يتقاضاها كافة الافراد والجنود بشكل عام، حيث تحرص الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الدفاع السعودية على تعديل سلم الرواتب الخاصة بالعسكريين بشكل عام، حيث يتم تحديد سلم الرواتب مع بداية كل عام جديد، حيث كان خادم الحرمين الشريفين قد اعلن عن الموافقة على تجديد وتعديل رواتب العسكريين من الافراد والجنود في السعودية، ومن خلال هذه السطور نستعرض سلم رواتب الافراد والجنود 1443 بالإضافة الى البدلات والعلاوات السنوية.

سلم رواتب الافراد والجنود 1443 البدلات والعلاوات العسكرية

وقد شهدت الفترة موافقة خادم الحرمين الشريفين سميت على تعديل قيمة الرواتب التي يحصل عليها التوارد والجنود التابعين للقطاعات العسكرية المختلفة في جميع انحاء السعودية، حيث جاءت هذه التعديلات في اطار سعي المملكة العربية السعودية الى تحسين ظروف المعيشة لجميع الفئات بكافة القطاعات في جميع انحاء السعودية، لضمان معيشة مناسبة للموظفين وبشكل خاص الموظفين في القطاعات العسكرية من الافراد والجنوب، فقد تم تعديل قيمة الرواتب الخاصة بالجنود والعسكريين في السعودية تبعا لسلم الرواتب المعتمد خلال الفترة الماضية مع بداية العام الجديد، والتي تختلف تبعا للدرجة الخاصة بالافراد والجنود، حيث جاءت رواتب الافراد تتراوح ما بين 6609 ريال سعودي وحتى 18600 ريال سعودي تقريبا، بالإضافة الى قيمة العلاوات التي تختلف تبعا للدرجة الخاصة بالأفراد والعسكريين في القطاعات العسكرية في السعودية.

سلم رواتب العسكريين في السعودية 1443

تختلف قيمة كلا من الرواتب والعلاوات السنوية التي يتم تقديمها تبعا للرتبة الخاصة بالعسكريين سواء من الجنود أو الافراد التابعين للقطاعات العسكرية بشكل عام، واعدا لما حددته وزارة الدفاع السعودية فقد جاء سلم رواتب العسكريين على النحو التالي.

راتب رتبة ملازم 6609 ريال سعودي.

وراتب رتبة ملازم أول 7609 ريال سعودي.

راتب رتبة نقيب 9215 ريال سعودي.

وراتب رتبة رائد 11705 ريال سعودي.

راتب رتبة مقدم 12735 ريال سعودي.

وراتب رتبة عقيد 14365 ريال سعودي.

راتب رتبة عميد 16350 ريال سعودي.

وراتب رتبة لواء 1860 ريال سعودي.

كما تم تحديد قيم العلاوات السنوية تبعا لما حددته الحكومة السعودية بقرار من خادم الحرمين الشريفين، حيث جاءت قيمة العلاوات عن النحو التالي.

العلاوة السنوية لرتبة ملازم 330 ريال سعودي.

والعلاوة السنوية لرتبة ملازم أول 380 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لرتبة نقيب 230 ريال سعودي.

والعلاوة السنوية لرتبة رائد 320 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لرتبة مقدم 405 ريال سعودي.

والعلاوة السنوية لرتبة عميد 565 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لرتبة لواء 635 ريال سعودي.

سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1443

سلم رواتب الجنود والأفراد بالسعودية 2022

رواتب الدرجة الأولى كم راتب الجندي مع بدء التعين 3220 ريال

راتب للجندي من الرتبة الاولى 3395 ريال سعودى

راتب الجندى برتبة عريف 3765 ريال سعودى

راتب الجندي برتبة وكيل رقيب 4455 ريال سعودي

راتب 5260 ريال سعودى للجندى تحت رتبة رقيب

راتب الجندى برتبة رقيب اول على 6180 ريال سعودى

راتب الجندى رئيس الرقباء على راتب 7215 ريال سعودى رواتب الدرجة الثانية راتب الجندي 3350 ريال سعودي .

راتب الجندي الأول 3540 ريال سعودي .

راتب العريف 3940 ريال سعودي .

راتب وكيل الرقيب 4665 ريال سعودي .

راتب الرقيب 5510 ريال سعودي .

راتب الرقيب الأول 6480 ريال سعودي .

راتب رئيس الرقباء 7575 ريال سعودي . رواتب الدرجة الثالثة . كم راتب الجندي 3480 ريال سعودي .

راتب الجندي الأول 3685 ريال سعودي .

راتب العريف 4115 ريال سعودي .

راتب وكيل الرقيب 4875 ريال سعودي .

راتب الرقيب 5760 ريال سعودي .

راتب الرقيب الأول 6780 ريال سعودي .

راتب رئيس الرقباء 7935 ريال سعودي رواتب الدرجة الرابعة راتب الجندي 3610 ريال سعودي .

راتب الجندي الأول 3830 ريال سعودي .

راتب العريف 4290 ريال سعودي .

راتب وكيل الرقيب 5080 ريال سعودي .

راتب الرقيب 6010 ريال سعودي .

راتب الرقيب الأول 7080 ريال سعودي .

راتب رئيس الرقباء 8295 ريال سعودي . رواتب الدرجة الخامسة راتب الجندي 3740 ريال سعودي .

راتب الجندي الأول 3975 ريال سعودي .

راتب العريف 4465 ريال سعودي .

راتب وكيل الرقيب 5295 ريال سعودي .

راتب الرقيب 6260 ريال سعودي .

راتب الرقيب الأول 7380 ريال سعودي .

رئيس الرقباء 8655 ريال سعودي .

ما هي رواتب العسكريين لعام 1443 بالزي الموحد