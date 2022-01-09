نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح شروط ساند للمفصولين و موعد انتهاء دعم ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط ساند للمفصولين، في الفترة الأخيرة بحث الكثير من المواطنين في المملكة، عن ماهي شروط والضوابط لحصول المفصولين علي دعم ساند، حيث أن نظام ساند واحدًا من ضمن الأنظمة الهامة، والمتميزة بالمملكة العربية السعودية، وهو نظام أطلقته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بهدف تدعيم المتعطلين عن العمل، لظروف خارجة عن إرادتهم، وتحرص المملكة على المحافظة، على حقوق العاملين في مختلف القطاعات، وتحقيقًا لذلك تعمل على تحديث الأنظمة والبرامج، التي تحكم عملية التوظيف، لضمان عدم تعدي جهات العمل على حقوق الموظفين، فالقانون السعودي لا يقبل تمامًا، تسريح أو استبدال الموظفين دون وجه حق، كما يمكن التعرف علي الحالات التي حددتها التأمينات الاجتماعية لإيقاف صرف ساند 2021.

شروط ساند للمفصولين

الاشتراك في نظام ساند، يتطلب استيفاء الشروط في المتقدم، وللتعرف على شروط، حصول المفصولين على دعم ساند، والتي تكون علي النحو التالي:

أن يكون المتقدم بطلب الحصول على دعم ساند، سعودي الجنسية، فالدعم مقتصر على أبناء المملكة فقط. يشترط ليتمكن الموظف المفصول، من الحصول على دعم ساند، يتعين عليه التسجيل في ساند. ثم بعد يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية السعودية. يشترط أن يكون المتقدم، مستوفي لجميع شروط ومتطلبات،التأمينات الاجتماعية. لابد أن يكون المتقدم مفصولًا من الجهة، التي يعمل بها دون سبب واضح، ودون وجه حق ليستحق الدعم. ثم في حالة الفصل، لسبب تأديبي أو أخلاقي، أو الفصل بسبب مخالفة أحد قواعد العمل، لا يستحق المفصول الحصول على الدعم. يشترط ألا يكون للمتقدم أي دخل شهري، سواء من مشروع خاص أو من وظيفة أخرى. ينبغي ألا يكون الموظف تاركًا للوظيفة بمحض إرادته ففي هذه الحالة لا يستحق الدعم. ألا يكون عمر المتقدم قد تجاوز الـ60 عام. لابد أن يكون الموظف، باحثًا عن عمل آخر بشكل جدي، وألا تكون نيته الاعتماد على دعم ساند فقط. أن يكون المتقدم للحصول على الدعم قادرًا على العمل.

موعد انتهاء دعم ساند

يهتم الكثير من المستفيدين، من الدعم المادي الذي يوفره، نظام ساند للمتعطلين، عن العمل لظروف خارجة عن إرادتهم، بالتعرف على حالات إيقاف الدعم، تكون الحالات كما يلي:

في حالة وفاة المستفيد يتم إيقاف الدعم المالي المقدم من ساند. يتم إيقاف الدعم في حالة، حصول المستفيد على دخل شهري، سواء من من عمل أو من أي نشاط خاص. ثم يتم الإيقاف في حالة فقد المستفيد للقدرة على العمل. ينتهي الدعم في حالة عدم التزام المستفيد بتدريبات الوزارة. يتم إيقاف الدعم في حالة تغاضي المستفيد عن فكرة البحث عن وظيفة. في حالة عدم تقيد المستفيد، بالتعليمات والتوجيهات، التي تقوم الوزارة بإصدارها. إذا خرج المستفيد من المملكة، وتجاوزت فترة تواجده بالخارج لمدة شهرين، يوم سواء بشكل متصل أو منفصل. في حالة بلوغ المستفيد سن الـ60 يتم إيقاف دعم ساند ويحصل على معاش التقاعد. أن يتم إلغاء تسجيل المستفيد في الوزارة.

مزايا نظام ساند التعطل عن العمل

تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجموعة من أنظمة التكافل الاجتماعي، ومن أهم هذه الأنظمة نظام ساند والذي يحتوي على الكثير من المميزات ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

يتميز نظام ساند بتقديمه للدعم للمواطنين السعوديين العاطلين عن العمل. يتسم ساند بقديم الدعم المالي للمستفيدين بهدف تلبية احتياجات أسرهم وقدرة الأنفاق علي متطلباتهم اليومية. يسهل نظام ساند على المستفدين إمكانية البحث عن عمل جديد. يتميز ساند بتقديم الدورات التدربية للمستفيدين مما يساهم في تطوير مهاراتهم.

كيفية التسجيل في ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل

يمكن للعاملين في أي مؤسسة التسجيل في ساند للتأمين ضد تعطل العمل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أن يقوم العامل بالدخول إلى الموقع الرسمي التابع للمؤسسة العامة للتأمينات على الإنترنت. ثم بعد الانتقال إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع يتم اختيار قائمة “الخدمات الإلكترونية”. يقوم العامل بالضغط على “أهليتك لاستحقاق ساند”. ثم يقوم العامل بكتابة رقم الهوية الخاص به والكود الظاهر أمامه. وبعد إتمام كافة الخطوات يتم التسجيل في ساند ضد التعطل عن العمل بنجاح.

رقم ساند التعطل عن العمل

أطلق نظام ساند، العديد من قنوات التواصل، ليتمكن جميع الأفراد التواصل مع فريق الدعم، للحصول على استجابات سريعة لمتطلباتهم، حيث يمكن التواصل مع فريق دعم ساند، عبر الهاتف من خلال الاتصال على رقم 920004696 .