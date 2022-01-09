اطلب الآن تمويل التيسير يصل الى 100 الف ريال بدون كفيل وبدون تحويل راتب خطوات التقديم والشروط

تقدم شركة التيسير تمويل بدون كفيل وبدون ضامن أو تحويل راتب على فترة سداد طويلة بشروط ميسرة جدا متوفر التمويل من 20 الف ريال وحتى 100 الف ريال بمجرد التقديم على طلب التمويل وتوافر الشروط تجد الموافقة الفورية، وهو ما نوضحه من المقال الشروط ومزايا التمويل وكما سنوضح رابط وخطوات التقديم على القرض، حيث صرحت شركة التيسير السعودية عن تقديمها لعدد من العروض التمويلية المتعددة والمتنوعة، حيث تعمل شركة التيسير في خدمة الاحتياجات المالية لدى الكثير من الأفراد سواء المواطنون ممن يحملون جنسية سعودية أو من المقيمين على أراضي السعودية بجنسيات أخرى، حيث ان تمويل شركة التيسير من أفضل الشركات التمويلية التي تساعدهم في الحصول على تمويل نقدي من بموجب صيغة تمويل إسلامية وبدون وجود كفيل، الأمر الذي يتلائم مع الدخل الشهري للعميل في الحصول على هذا التمويل الميسر وشروطه التي تناسب الجميع.

الشروط الواجب توافرها للمتقدم للحصول على تمويل شركة التيسير:

للحصول على تمويل شركة التيسير يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل التيسير أن يكون سعودي الجنسية غير أجنبي.

شرط الحصول على تمويل التيسير ان يكون عمره يتجاوز21 سنة.

أن يتجاوز قيمة الدخل الشهري عن 5.000 ريال سعودي.

شرط الحصول على تمويل التيسير ان يكون في العمل ولا تقل الخدمة عن ستة أشهر.

تتراوح قيمة القرض المطلوب أو الذي يمكن الحصول عليه من 20 ألف ريال وحتى 100 ألف ريال.

كيفية تقديم طلب تمويل شركة التيسير بدون ضامن:



ادخل الى رابط شركة التيسير الالكتروني.

يقوم الشخص المتقدم باختيار أيقونة التمويل الشخصي.

ثم تقوم بكتابة وملء نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة والمعلومات الشخصية.

ثم عليك برفع المستندات والوثائق المطلوبة التي تشمل مايلي:

مطلوب بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية . مطلوب خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية بالنسبة للقطاع الخاص . مطلوب كتابة العنوان الوطني . مطلوب شهادة من التأمينات الاجتماعية . واخيرا مطلوب كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة شهور.

وفي حالة وجود اية استفسارات او اسئلة حول التمويل الشخصي أو تمويل السيارات من شركة التيسير يجب التواصل مع رقم خدمة العملاء على 920010181 للرد عليكم.

مزايا تمويل تيسير بدون كفيل:

يمتاز تمويل تيسير بدون كفيل بعدة مزايا ومن اهمها مايلي: