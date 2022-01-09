نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة اليسر تقدم تمويل السلع الاستهلاكية يصل لـ25 ألف ريال بدون كفيل وبدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول تمويل شركة اليسر السعودية، فقد شهدت هذه الآونة العديد من الظروف الصعبة التي تجعل كافة المواطنين في السعودية يقومون بععملية البحث عن أسهل التمويلات التي يمكن الحصول عليها، ومن ضمن هذه الشركات التي تتميز بتمويلات سهلة وميسرة شركة اليسر، فهي من أهم وأفضل الشركات في السعودية التي تقوم بتمويل الأسر التى تحتاج الى تجهيز منازلهم بأجهزة منزلية وسلع معمرة ونظرا لتميز هذا التمويل والذي يمد كل من يطلبه بمزايا غير متوفرة عند اى شركة اخرى، فهو إحدى برامج التمويل التي تقدمها للأفراد، واليسر واحدة من شركات مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة، والتي نالت شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية وباتت الخيار الاول في عالم التمويل من خلال ابتكارها برامج متنوعة للتمويل بهدف تلبية احتياجات عملائها من أفراد ومؤسسات، مما جعلها تتبوأ المرتبة الأولى بامتياز بين شركات للإجارة والتمويل في المملكة، وتُعد ضمن أسرع 100 شركة نموًا في المملكة خلال السنوات الماضية، وفي هذه المقالة سوف نخصص الحديث عن منتج تمويل السلع الاستهلاكية، وشروطه الميسرة ومزاياه والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على التمويل مزاياه وكيفية الحصول عليه وكما سنذكر السلع التي يتضمنها التمويل.

أهم مميزات تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر:

يمتاز تمويل شركة اليسر بالعديد من المزايا اهمها مايلي:

يتميز تمويل شركة اليسر فإنه لا يحتاج إلى كفيل و بدون رسوم إدارية..

يصل قيمة التمويل الذي يمكن الحصول عليه بكل سهولة إلى 25 ألف ريال سعودي.

تقدم شكرة التمويل إمكانية التقسيط بكل راحة دون ضغوطات من الشركة على مدار 24 شهر

له هامش ربح تنافسي.

تمويل السلع الاستهلاكية بانوعها المختلفة :

تختلف السلع التي قد يحتاج إليها الأفراد من خلال الدخول على شركة اليسر فمن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا أنواع السلع المنتجة وما يحتاجه من مستلزمات منزلية أو شخصية من الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية، والأثاث، وذلك بأقساط ميسرة وهي كالتالي:

x- سايت.

المنيع.

الكترو.

تي اكسبرس.

السلطان.

مجموعة المتبولي المتحدة.

السديري.

الربيع والصيف.

إيزون

الشروط الواجب توافرها للموافقة على تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر:

يجب توفر عدة شروط للموافقة على تمويل شركة اليسر وهي كالتالي:

يشترط للحصول على تمويل شركة اليسرأن يكون سن العملاء السعوديين والمقيمين (22 – 60 سنة) (للعسكري بحسب العمر التقاعدي).

يشترط للحصول على تمويل شركة اليسرأن يبدأ الراتب الشهري للعميل من 5,000 ريال.

كما يشترط ان لا تقل خدمة العمل للعميل المتقدم عن ثلاثة أشهر.

الاوراق والوثائق المطلوبة للحصول على تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر :

لكي يتمكن الشخص المستفيد من الحصول على التمويل بدون أي مشاكل يجب عليه تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، ونعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال هذه الأوراق والمستندات المطلوبة:

مطلوب تقديم مستند الهوية الوطنية للسعوديين، وهوية المقيم للوافدين المقيمين في المملكة.

مطلوب تقديم مستند تعريف بالراتب (وبالنسبة للمنشآت الخاصة، أن يكون مصدق من الغرفة التجارية).

مطلوب تقديم مستند كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

مطلوب تقديم العنوان الوطني.

كيفية التقديم لطلب تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر:

بالخطوات التالية يمكن تقديم طلب تمويل شركة اليسر كما يلي:

ادخل على رابط موقع شركة اليسر الإلكتروني نموذج طلب شراء – أفراد .

ثم نقوم بكتابة وإدخال البيانات المطلوبة وتشمل البيانات التالية: (الاسم الكامل – ادخال رقم الجوال الخاص بالعميل – ادخال رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم – ادخال وكتابة المدينة التابع لها العميل – ادخال قيمة الراتب – ادخال الالتزمات المالية للعميل).