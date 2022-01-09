ابشر وكيفية تجديد رخصة القيادة السعودية بشكل إلكتروني ورسوم التجديد وغرامات التأخير

تقوم منصة أبشر بالعديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة وتعد من أهم المنصات الخدمية بالمملكة حيث تخدم معظم مؤسسات المملكة في جميع القطاعات توفيرا للوقت والجهد والمال، ويعتمد عليها معظم المواطنين والمقيمين فى التعامل بدل الذهاب الى المقرات الحكومية تبعا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة، حيث أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن طريقة تجديد رخصة القيادة بطريقة إلكترونية وجاء ذلك الإعلان في ضوء حرص الحكومة السعودية على صحة المواطنين وتجنب التكدس حول إدارة المرور، ومن الجدير بالذكر أن المملكة تقوم بفرض الغرامات المالية لمن يخالف القوانين بشدة وحزم حيث أن رخصة السيارة تعد وثيقة لها أهمية كبيرة لابد من إستخراجها وسوف نوضح طريقة تجديد رخصة القيادة ورسوم التجديد وكما سنوضح الرسوم المقررة على تأخير التجديد.

كيفية تجديد الرخصة بشكل إلكتروني:

لتجديد الرخصة بالشكل الالكتروني ومن خلال رابط المرور يجب اتباع الخطوات الاتية:

ادخل على رابط ابشر الالكتروني.

ثم يجب كتابة وملء كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية ورقم رخصة السيارة المراد تجديدها.

ثم عليك بالدخول الى ايقونة الخدمات الإلكترونية وكتابة كلمة السر ثم الضغط على ايقونة تجديد الرخصة.

يقوم الشخص المستفيد من الخدمة بتحديد نوع الرخصة الذي يرغب في الحصول عليها وتجديدها في حال انتهاء الصلاحية، بالإضافة تحديد سنوات التجديد حيث أن التجديد يكون من سنتين إلى عشر سنوات.

أن يقوم الشخص المستخدم بتحديد الطريقة التي يتم توصيل الرخصة من خلالها.

الرسوم المقررة عند تجديد رخصة القيادة السعودية:

فقد تحدد رسوم مقررة على تجديد الرخصة واستخراج بدل فاقد او رسوم رخصة المركبات كما سنوضحه كالتالي:

أشارت الإدارة أن تجديد رخصة القيادة الخاصة بالشخص المستفيد يكلف 200 ريال سعودي وتستمر مدة التجديد لمدة 5 سنوات، بينما رسوم تجديد الرخصة القيادة في حالة رغبة الشخص المتقدم في امدادها لمدة 10 سنوات تبلغ حوالي 400 ريال سعودي.

وقد كشفت إنه هناك جدول تم إعداد ليشمل كل الخدمات وأسهارها في حالة الرغبة في استخراج بدل فاقد أو مفقود تبلغ الرسوم 100 ريال سعودي.

بالإضافة إلى إنها قامت بتحديد المبلغ الذي يتم سداده كنوع من الرسوم التي تتعلق برغبة استخراج رخصة القيادة وخاصة القيادة العامة في السنة الواحدة حوالي 400 ريال سعودي.

الغرامة المقررة على تأخير تجديد رخصة القيادة:

تحدد فرض غرامات على تاخير تجديد الرخصة كالتالي: