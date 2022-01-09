كيفية حجز القطار من جدة للمدينة المنورة واسعار التذاكر وكيفية شراء التذاكر إلكترونيا

يحتاج الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة الى معرفة حجز تذاكر قطار جدة ولمعرفة الحجز الكترونيا سوف نسرد بالتفصيل خطوات الحجز الكترونيا واسعار التذاكر ومحطات القطار المختلفة، حيث قامت الحكومة السعودية بتوفير الوقت والجهد لجميع المواطنين بالمملكة الراغبين للسفر إلي من جدة المدينة المنورة، لذا وفر قطار الحرمين الشريفين لنقل جميع المسافرين من جدة للمدينة المنورة، ويعتبر قطار الحرمين من أفضل المشروعات التي أقيمت بالمملكة والتي تخدم المواطنين والمقيمين وتفر لهم وسيلة آمنة ومريحة للسفر وأكثر ما استفاد منها حجاج بيت الله الحرام فكانت لهم خير معين واستفادوا بها خير استفادة وعملت على توصيلهم فى امان ويسر دون عناء.

المدن التي يسير فيها قطار الحرمين:

مدينة جدة.

مدينة الملك عيد الله الاقتصادية.

المدينة المنورة.

مكة المكرمة

كيفية حجز قطار الحرمين من جدة إلي المدينة المنورة:

ادخل الى رابط الموقع الرسمي المباشر الخاص بقطار الحرمين.

ثم نقوم بالنقر على زر السفر سوف تجدها أعلي الصفحة.

ثم نقوم بالنقر على زر”حجز جديد”

ثم نقوم بتحديد محطة الانطلاق مثل”محطة مدينة جدة”.

ثم عليك بتحديد المحطة التي ترغب في الوصول إليها.

ثم نقوم بتحديد تاريخ الرحلة.

ثم نقوم بتحديد عدد الأفراد المسافرين” بالغين، أطفال”.

ثم نقوم بالنقر على زر بحث.

ثم نقوم باختيار الرحلة المناسبة من خلال النقرعلى جدول الرحلة الذي تظهر أمامك.

ثم نقوم باختيار الدرجة التي ترغب في السفر إليها”درجة رجال الأعمال، ودرجة اقتصادية”.

ثم نقوم باختيار زر قبول.

ثم نقوم بتحديد المقاعد المتاحة للسفر، واضغط على زر”متابعة”.

ثم نقوم بكتابة وملء النموذج ثم موافق على كافة الشروط.

ثم نقوم بأرفاق تعليمات رسوم التذكرة.

ثم نقوم بتسديد رسوم السفر من مدينة جدة إلي المدينة المنورة.

السعر المقرر على تذاكر قطار الحرمين 2022