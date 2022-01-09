طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين في المملكة 1443 وشروط التقديم

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين في المملكة 1443 من أهم الأسئلة التي يبحث عنها عدد كبير من مواطنين المملكة وهذا بسبب ان البنك الاهلي من أهم البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية وهذا لأن البنك أصبح يقدم العديد من التسهيلات و الخدمات التي تساعد كافة المواطنين وهذا بغرض جذب أكبر عدد من العملاء، فإذا كنت مقبل على فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين لابد من مراجعة الشروط التي وضعها البنك وسنقدم لكم خطوات فتح الحساب من الموقع الرسمي.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين والوافدين

يسعي دائما البنك الاهلي السعودي على تطوير كافة الخدمات التي يقدمها وهذا لكي يستطيعون أن يستمروا في هذا النجاح الكبير، وفي ظل التطورات التي قام بها البنك الأهلي سمح لعملائه بفتح حساب إلكتروني دون الحاجة الي الذهاب الي مقر البنك وهذا للحد من الازدحام و توفير علي العميل الوقت والجهد الذي قد يبذله، ولذلك سنقدم لكم خطوات فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين والوافدين وهو:

في البداية قم بالتوجه الى المنصة الرسمية للبنك الاهلي.

ثم قم بالنقر على خدمات الأفراد من أعلى الشاشة.

بعد ذلك سيظهر لك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على الحسابات والإيداعات.

ثم قم بالنقر على فتح حساب جاري.

سيظهر أمامك نموذج التسجيل قم بملأ البيانات من الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الجوال، محل الإقامة، الوظيفة، قيمة المرتب.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة فتح حساب البنك الاهلي.

شروط فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين والوافدين 1443

لقد وضع البنك الأهلي مجموعة من الشروط والأحكام لابد من توافرها في العميل المقدم علي فتح حساب في البنك الاهلي، هذه الشروط منطبقة لجميع المواطنين الوافدين والمقيمين، وشروط التقديم هي: