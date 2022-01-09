شروط القرض الزراعي من بنك التنمية.. والمستندات اللازمة للحصول على القرض

تهتم المملكة العربية السعودية بالقطاع الزراعي إهتماماً بالغاً لذلك فإن القروض الزراعية تلقي تسهيلات واضحة من قبل المسؤولين داخل البنوك التجارية حيث يتم هذا في نطاق الشروط التي يضعها البنك، والجدير بالذكر ان صندوق التنمية الزراعية قد خصص للقروض مبلغ 337 مليون ريال سعوديمن أجل التسهيلات الخاصة بكافة القطاعات والضمانات الإئتمانية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض الزراعي

يجب أن يقوم المتقدم بإحضار النموذج الخاص بالقرض من صندوق التنمية الزارعية وإستكمال بياناته بطريقة صحيحة.

إحضار صورة ضوئية من هوية المتقدم الوطنية للحصول على القرض.

يجب أن يكون متوفر لدى المتقدم للحصول على القرض سند الملكية في جميع الأحوال سواء كان هذا السند ملكية أو عقد للإيجار، وكذلك في حالة المنحة أو ضمن قرار توزيع.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 21 عاماً ولايشترط كونه رجلاً أو إمراة.

يلزم الأمر أن يكون المتقدم للحصول على القرض يمتلك دراسة جدوى كاملة للمشروع بحيث تكون شاملة جميع النواحي من الجانب الإقتصادي والإستثماري.

يضع البنك ضمن الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض تصدير جزء من المحاصيل الزراعية نسبته 50% من الإنتاج إلى المملكة العربية السعودية.

حدد صندوق التنمية الزراعية قيمة الحد الأدنى للقرض وجعلها 93.7 مليون ريال سعودي.

يجب أن يحصل المتقدم للحصول على القرض على الرخصة اللازمة في حالة حفر بئر، كما يلزم عليه توفير كافة الضمانات حتى يحصل على القرض.

المستندات اللازمة للحصول على القرض الزراعي من بنك التنمية

يجب أن يتوفر لدى المتقدم للحصول على القرض الزراعي سندات الملكية.

إرفاق صورتين شخصيتين حديثة للشخص المتقدم للحصول على القرض.

يجب إرفاق الوكالة الشرعية إن وجدت مضافة لكافة المستندات المطلوبة.

يجب أن يوفر المتقدم للحصول على القرض رسم كروكي يتم التوضيح من خلاله الأبعاد وإحداثيات المشروع.

يجب أن يلتزم المتقدم للحصول على القرض بدفع الرسوم الخاصة بالكشف والموضحة موقف المواطن.

أنواع القروض الزراعية من بنك التنمية الإجتماعي

هناك العديد من أنواع القروض الزراعية التي يقدمها البنك للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية أهمها: