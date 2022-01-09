شروط التقاعد المبكر في المملكة العربية السعودية والحالات المستحقة للحصول علي التقاعد

تحرص الحكومة السعودية على تنمية وتطوير جميع القوانين الخاصة بالخدمات الموجودة في المملكة العربية السعودية منذ فترة كبيرة، لتحقيق المساواة بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، ولجعل القوانين أكثر وضوحا وتأثيرا، ولهذا حرص موقعنا على عرض نظام التقاعد وكل ما هو متعلق به، إذن سوف نتعرف علي شروط التقاعد في المملكة العربية، والحالات المستحقة للحصول علي التقاعد.

شروط التقاعد المبكر في المملكة العربية السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها على جميع العاملين في السعودية، للحصول على التقاعد المبكر، وإليكم هذه الشروط، كالتالي:

يجب أن يكون العامل قد تعرض إلى ظروف صعبة وقهرية كإصابته ببعض الأمراض أو تعرضه لحادث ما.

ألا تقل فترة عمله في القطاع العام أو القطاع الخاص عن 25 سنة، وفيها لا يتم فترة الإجازات سواء كانت رسمية أو مرضية.

يجب تقديم موافقة معتمدة من جهة العمل والتي تتعلق بطلب التقاعد المبكر.

ضرورة مرور 20 سنة على قضاء فترة في العمل.

عدم اعتباد راتب المعاش سبب من أسباب التقاعد.

إذا رغب العامل في التقاعد قبل المعاش، فلا يجب تقاعده إلا قبل 5 سنوات من بلوغه المعاش.

حالات مستحقة للحصول على التقاعد المبكر

هناك العديد الفئات المستحقة، حتى تكون قادرة للحصول على التقاعد المبكر، وإليكم هذه الفئات كالتالي:

ضعف قدرة الفرد البدنية.

الشخص الذي أكمل خدمته المحتبسة حتى 20 سنة، ومنها 8 سنوات في الخدمة العسكرية.

في حالة الوفاة.

الشخص الذي تبقى له 15 سنة بالخدمة، حتى في حالة تعرضه للفصل العسكري، مع اشتراط أن السبب وراء الفصل هو عدم الالتزام بالقواعد المهنية أو الأخلاقية.

الشخص الذي تبقي له 15 سنة بالخدمة المحتبسة، ويشترط أن تشمل 8 سنوات ومنهم للخدمة العسكرية.

الشخص الذي أكمل خدمته 20 سنة، ومنها 8 سنوات للخدمة العسكرية.

الشخص الذي أكمل الخدمة المحتبسة لفترة تصل إلى 18 سنة، حتى 8 سنوات للخدمة العسكرية.

حالات تستحق إيقاف التقاعد المبكر