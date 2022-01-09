نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية .. عودة المدارس للابتدائي حضورياً أوشكت بجميع المدارس السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عودة المدارس للابتدائي حضورياً ، أعلنت وزارة الصحة أن حالات التشفي تندرج في منحني الانخفاض، وتعاونت مع وزارة التعليم لطمأنة جميع الطلاب وأولياء الأمور والكوادر التعليمية، وذكرت الوكالة الرسمية لتعليق الدراسة على حسابها الرسمي بتويتر؛ إن العودة إلى الحضور للمرحلة الابتدائية باتت وشيكة في المدارس السعودية، حيث يستمر طلاب مرحلة الابتدائي والروضة حتي وقتنا الحالي في تلقي التعليم عن بعد، ومن المقرر انعقاد مؤتمر صحفي لوزير التعليم السعودي غداً، واليكم كافة التفاصيل حول العودة للمدارس للابتدائي.

بعض الخبراء المتخصصين بشأن التعليم صرحوا برئيهم إن دراسة الحضور هو القرار الصحيح الذي يسمح لكلاً من وزارة الصحة ووزارة التعليم اتخاذه وتنفيذه عند عقد المؤتمر، وسوف يتم تناول مصير التعليم إذا استمر كما هو الحال أو بعودة طلاب المدارس الابتدائية لمقاعدهم، وقد أكدت بعض المصادر عبر منصات التواصل أنه سيكون هناك قريبًا عودة آمنة للطلاب في السنوات الأولى من المدرسة الابتدائية، بعد عام ونصف من التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي بسبب ظروف وباء كورونا، وتتساءل الكثير من العائلات السعودية عن آلية العودة ومطالبها، سيتم الكشف عن الجديد منها قريبًا ، ونتطلع إلى الإعلان عنها في بيان رسمي بعد المؤتمر الذي سيتم انعقاده بمشاركة وزير التعليم ووزير الصحة بالمملكة.

عودة المدارس للابتدائي حضورياً

على الرغم من القلق الذي يتداوله كافة المواطنين عن أعداد الإصابات بالمملكة؛ إلا أن وزير الصحة صرح بانخفاض الأعداد المصابة بوباء كورونا وانه لأقلف على الجميع وخاصة أن نسبة كبيرة من المواطنين تلقوا التطعيم، وان الحالات المتواجدة بمراكز العناية ما هي ألا أعداد لن تتلقى لقاح كورونا، واكد أن الدراسة موجودة للجميع خاصة مع بدء تطعيم الأطفال، واكد أن المملكة لن تعود للحظر مرة أخري، وشدد علي أهمية التعليم الحضوري للطلاب.

علي الرغم من كل التوقعات التي تناولها الطلاب والمواطنين حول تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد، إلا أن هذه التوقعات باتت بالفشل فور أعلان وزير الصحة عن اندراج منحني عدد الإصابات بوباء كورونا، وان الإصابات يتم بحمد الله تعافيها من خلال اهتمام المملكة لتخطي فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، والنهوض بالأحوال الاقتصادية في المملكة مرة اخري من خلال تنفيذ المواطنين للإرشادات والإجراءات الاحترازية.

الفصل الدراسي الثالث

مع بدء تحصين الأطفال دون سن 12 سن وكذلك توقع عودة الحضور لدراساتهم ومقاعدهم بالمدارس بالمملكة، إلا أن هذا مجرد توقع من خلال تصريحات وزير الصحة،وقد اصدر وزير التعليم قراره حول تعميم الإرشادات والاجراءات الاحترازية بالمدارس وان من يخالف ذلك التعميم سيعرض نفسه للعقوبات، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة حددت ومنعت استخدام بع العقوبات بالمدارس والتي تضمنت، الإيذاء بكافة أنواعه النفسي والجسدي، وعدم السخرية والاستهزاء بالطلاب وعقوبات أخري ستجدها بالرابط الرسمي لوزارة التعليم السعودية فيمكنك الاطلاع عليها.

ومن المشار أليه أيضاً أن طلاب المدارس الآن في أجازة رسمية ومدتها عشرة أيام، ويتساءل عبر منصات التواصل عن نظام الفصل الدراسي الثالث وهل سيكون وجهاً لوجه أم عن بعد ، وبالنسبة لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال من المتوقع أن تكون العودة باتت علي وشك الرجوع لمقاعدهم، مع التأكد علي أهمية متابعة الحصص اليومية والتي تستمر لمدة 24 ساعة علي منصات التعليم التي تتيحها الوزارة للطلاب، وأكدت علي احتواء منصات التعليم علي برامج من المواد التي تفيد طلاب الروضة والابتدائي علي وجه خاص، والتي بفضلها يستطيع الطالب زيادة معلوماته وتتميز كل منصة بارتباطها بمراحلها التربوية الخاصة.

ومن خلال السطور السابقة تناولنا عودة المدارس للابتدائي وسوف نتناول في مقال أخر غداً بأذن الله المؤتمر الصحفي لوزير التعليم السعودي، ويمكنك مشاركتنا عبر التعليقات عن إبداء رأيك حول عودة رياض الأطفال والابتدائي.