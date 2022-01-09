مراجعة أرامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر يناير متى موعد الإعلان 1443

مراجعة أسعار البنزين في السعودية من أكثر الأمور بحثا في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية البحث عن الإعلان عن سعر البنزين الجديد،حيث يرغب آلاف المواطنين في معرفة الأسعار المعدلة أنواع البنزين المختلفة،وذلك بعد إعلان شركة أرامكو عملاق عن تعديلها أسعار النفط عند بداية كل شهر ميلادي،وبالفعل ستقوم بإعلان الأسعار الجديدة في شهر يناير الجاري توافقا مع اقتراب عرض الأسعار الجديدة.

موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة

ينتظر الكثير من المواطنين الإعلان عن الأسعار الجديدة حيث قالت شركة أرامكو أن الأسعار المعدلة تتحدد في بداية كل شهر ميلادي ،أي في أول يناير هذا الشهر،ويتم تطبيقه في اليوم الحادي عشر من الشهر،هذا وقد سجل الديزل زيادة ملحوظة وصلت ل 0.63 ريال سعودي وفقا لآخر تحديث في المملكة العربية السعودية،ومن المقرر أن تحدد شركة أرامكو السعر بعد الاتفاق عليه خصوصا في العاشر من يناير، ونتابع معكم تفاصيل الأسعار التي من المتوقع أن تطبق هذا الشهر أيضاً أي يتم تثبيتها من الشهر والماضي، ولكننا أيضاً ننتظر خلال ساعات الإعلان النهائي لأسعار البنزين في المملكة العربية السعودية.

العمل على أسعار الشهر الماضي :

حيث ستقوم الحكومة السعودية بتطبيق أسعار الشهر الماضي ،والتي كانت كالتالي:

بنزين ٩١: ٢.١٨ ريال سعودي

بنزين ٩٥: ٢.٣٣ريال سعودي

سعر الكيروسين: 0.70ريال سعودي

سعر لتر الديزل 0.63ريال سعودي

وتعدل أرامكو أسعار منتجات الطاقة وفقا لإجراءات تعديل أسعار منتجات المياه والطاقة ،وأن الأسعار قابلة للتغيير في الارتفاع والانخفاض وفقا للتغيرات في أسعار تصدير المملكة للأسواق العالمية، وعادة ما تراجع أرامكو أسعار الوقود بشكل شهري وخصوصا أول الشهر الميلادي وعادة ما يكون في اليوم العاشر من الشهر لتخفيف تأثير المستهلك بالتشتت الذي يحدث في الأسعار.

وتم الإعلان من قبل الشركة النفطية أرامكو في أكتوبر الأول الماضي عن السماح ببيع حصة من أسهم الشركة لتجارة الزيوت والوقت طرحها للاكتتاب والتجزئة ،ذكرت قناة “الإخبارية” السعودية عن مصادر سعودية إن هذا القرار لم يتم اتخاذه حتى الآن ولايزال تحت المناقشة ، وقد تبعد الشركة النظر عن هذا القرار.