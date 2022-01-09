نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام دعم ريف للعاطلين بالرابط الرسمي وأهم شروط استحقاق برنامج ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام دعم ريف للعاطلين، هو أحد أهم المشروعات، التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، لدعم العاطلين من أبناء المملكة، ولكل من يتساءلون “ما هو دعم ريف” يمكن القول بأنه أهم برنامج حكومي تم إطلاقه منذ سنوات، تم تخصيصه لدعم كافة المزارعين والأسر المنتجة في السعودية، وبموجب مثل هذا البرنامج، سوف يتم دعم تلك الأسر المنتجة، برأس مال جيد، يساعدهم في دعم مشروعاتهم الإنتاجية، وذلك بصورة شهرية وبشكل دوري، وردًا على سؤال “كم مبلغ دعم ريف” يمكن القول بأن الدعم الشهري من البرنامج، سوف يكون قيمته 10% من إجمالي الدعم العام للمشروع، وذلك بحد أقصى 54 ألف ريال سعودي فقط، كأقصى حد لدعم المشروع سنويًا.

شروط دعم ريف للعاطلين

يدعم برنامج ريف السعودية، كافة المزارعين والعاطلين عن العمل، من أبناء المملكة العربية السعودية، من خلال دعم المشاريع الخاصة بالشباب، فمن شروط الدعم الريفي للعاطلين، هو استيفاء شروط استحقاق برنامج ريف -والتي ليس من بينها كما أشيع من قبل؛ وجود “شروط دعم ريف للمتقاعدين”- وبعد أن يتتبع المستفيد طريقة التسجيل في دعم ريف، حيث يضع هذا البرنامج عدة أهداف مختلفة كما يلي:

الاتجاه لتحسين قطاع الريف في المملكة العربية السعودية.

ومساعدة صغار المزارعين بالدعم المادي من أجل زيادة الإنتاج.

كما يساعدهم هذا البرنامج على تحسين أنماط معيشة المستفيدين بشكل كبير.

النشاطات المدعومة من برنامج ريف السعودية

تستقبل بوابة برنامج ريف الرسمية، كافة طلبات المستفيدين من البرنامج لدعم مشروعاتهم، وذلك عبر الرابط الإلكتروني الرسمي، ولكن يجب أن تعلم بأن المشروعات والنشاطات التي يدعمها برنامج ريف هي كالتالي:

المحاصيل البعلية والفاكهة.

منتجو الورد.

منتجو البن العربي على اختلاف أنواعه.

متخصصو تربية النحل.

شروط استحقاق برنامج ريف

يجب أن يكون المتقدم بالطلب حاملا للجنسية السعودية. يتم منع كل من يعمل في القاطعين الحكومي أو الخاص في المملكة. كما يجب ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 21 عامًا. بالإضافة إلى ضرورة عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم 9 آلاف ريال سعودي. وألا يتجاوز إجمالي الدعم سنويًا لأي مشروع 54 ألف ريال سعودي. ويجب تقديم ما يثبت أهلية المتقدمين للتدريب والدعم. وإذا ما تقدمت بعض الأسر فيجب عليها أن تتمتع بشهادة عمل مستقلة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما يجب أن يكون برنامج الدعم أو المشروع داخل نطاق المشروعات التي تم تحديدها. والالتزام بالمهارات الصحية المطلوبة كافة والمعتمدة لدعم المشروع. وعلى المستفيد أن يكون مالكًا لحساب بنكي باسمه مع إمكانية استخدامه إلكترونيًا. ويجب ملء كافة البيانات المتعلقة بالمهارات والمعلومات الشخصية، كما تم شرحها عبر رابط منصة ريف الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. ولابد من تقديم الطلب للحصول على الدعم بشكل إلكتروني من خلال منصة ريف.

كم مبلغ دعم ريف

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، برفع قيمة مبلغ الدعم عبر برنامج ريف إلى 9 آلاف ريال سعودي، وذلك كحد أقصى حتى يتثنى للكثيرين من أبناء المملكة، الاستفادة من برنامج ريف لدعم العاطلين، من أبناء المملكة العربية السعودية، وذلك لمن لم يستطيعوا الالتحاق بوظائف في القطاعات والمنشآت السعودية المختلفة، وذلك عقب أن بدأت الكثير من المنشآت السعودية في الالتزام بقرار سعودة المنشأة، والتوجه بشكل دائم من أجل الاستعلام عن شهادة سعودة، مع العلم أنه لا يجب أن تتجاوز قيمة الدعم سنويًا عن 54.000 ألف ريال سعودي، وهي خطوة جيدة تجعلك غير مضطرًا للتوجه إلى الحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية، أو الاضطرار للجوء إلى قرض الضمان الاجتماعي من بنك التسليف.

كيف احصل على دعم ريف