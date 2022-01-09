رسوم تجديد الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية 1443 وخطوات التجديد

رسوم تجديد الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية 1443 هذا من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها بشكل دائم من قبل كافة الوافدين على المملكة، وفي ظل التحديثات الكثيرة التي يتم تطبيقها في كافة المصالح الحكومية أعلنت مصلحة الجوازات عن الرسوم الجديدة لتجديد الإقامة في المملكة 1443، وتختلف هذه الرسوم باختلاف الأشخاص و جهات العمل التي يتم الالتحاق بها، لهذا وضعت المملكة منصة ابشر لكي يستطيع المواطنين الاستعلام عن رسوم و خطوات تجديد الإقامة في المملكة.

رسوم تجديد الإقامة في المملكة 1443

سنقدم لكم الرسوم الجديدة التي وضعها مصلح جوازات السفر لتجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية، الرسوم هي:

قيمة رسوم تجديد العمالة المنزلية هي 600 ريال سعودي.

أما رسوم تجديد العاملين بالقطاعات الخاصة مثل الشركات بقيمة 650 ريال سعودي.

قيمة رسوم الموافقين للعاملين في القطاعات الخاصة والمؤسسات 2000 ريال سعودي.

أما رسوم قيمة المرافقين لزيادة الأهل والأقارب هو 300 ريال سعودي.

خطوات تجديد الإقامة في المملكة من منصة ابشر

يمكنك تجديد الإقامة في المملكة من خلال منصة ابشر بالخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول الى منصة ابشر.

عندما تظهر الصفحة الرسمية قم باختيار ايقونة ابشر أفراد.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من كتابة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني، كلمة المرور.

سيظهر رمز التحقق قم بكتابته في الخانة المخصص لها.

ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم باختيار الخدمات الإلكترونية، ثم تحديد خدمات المكلفين.

اضغط على الاستعلامات ثم تجديد الإقامة.

قم بإدخال رقم الجواز ثم تحديد مدة التجديد.

ثم الضغط على تجديد الاقامة.

شروط تجديد الاقامة في المملكة العربية السعودية

لكي تستطيع تجديد الإقامة في المملكة لابد من مطابقة هذه الشروط في المتقدم الشروط هي: