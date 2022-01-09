كم تبلغ قيمة جائزة الملك عبد العزيز للإبل 1443 من المهرجان السنوي

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عمر شويل - جدة قيمة جائزة الملك عبد العزيز للإبل، حيث صرح محمد الحربي بالنيابة عن نادي الإبل بالمملكة، إن المهرجان جاء بارتفاع قيمة الجوائز المالية مع انطلاق أكثر من 70 سباقًا عبر نسخته الجديدة، وتعد مسابقة الإبل واحدة من ضمن مسابقات متعددة تقام في المملكة بمشاركات مكثفة من جميع محبي ترويض الأبل بالمناطق العربية، وينظم هذا المهرجان بدعم كبير من القادة المسؤولين بالمملكة، من أجل إحياء التراث السعودي والخليجي ، وفي السطور التالية سنتحدث عن قيمة جائزة الملك عبد العزيز للإبل.

كم تبلغ قيمة جائزة الملك عبد العزيز للإبل

يعد ذلك المهرجان من اقوي المهرجات التي يتم تفعيلها بالمملكة ويتضمن المهرجات أهداف كثيرة من أهمها ترسيخ التراث السعودي في ترويض الإبل، والذي يتضمن الثقافة السعودية والعربية الأصلية لعالم الإبل ويقام في مقر إقامة ولي العهد، وقد تم بداية المهرجان برعاية خادم الحرمين سمو الملك عبد العزيز ودعم كامل من ولى عهده، وقد صرح متحدث النادي أتن قيمة المسابقة المالية تبلغ 250 مليون ريال وقد تم ارتفاعها بعد أن كانت تبلغ 118 ريال، ومن المشار أليه أن نسخة المهرجان الأولي تم أتاحتها من عام 1420، ومنذ ذلك وتقام فاعليات المهرجان بدعم سيادي خاص من جلالة الملك حفظه الله، وقد أصبح المهرجان من أهم مهرجانات للإبل في العالم في كل المنطقة وهو يحظى بشعبية كبيرة لدى محبي الإبل في الوطن العربي.

مكان إقامة المهرجان

المهرجان السنوي للإبل يقام عادةً بالمنطقة رماح وتم اختيار تلك المنطقة للعديد من الأسباب التالية:

أولاً، المنطقة متسعة وتضاريسها منطوية وتعد متطابقة مع استعداد سباقات الهجن.

ثانياً، يعتبر المكان في العصور القديمة نقطة التقاء للقوافل القادمة من الشمال والجنوب والغرب والشرق.

ثالثاً، كان المكان ملتقى للجيش السعودي في الحقب الثلاث للدولة السعودية.

ومن المطلع عليه أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يقام بمنطقة رماح والتي أظهرت عهود الدولة السعودية.

غرامات مستخدمي البوتكس لتجميل الابل

وضح المتحدث الرسمي باسم المهرجان عن قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات المتمثلة في تغيير شكل الإبل، موضحا أن ما يسمى بالعبث في تمديد شفة الجمل السفلية للتمايل وهي من علامات الجمال، وأوضح أن المخالفات تشمل أيضا عمليات الحقن وهي حقن مواد حشو سواء بلازما أو حشو أو بوتوكس، مشيرا إلى أن العدد المستثنى هذا العام يصل إلى أكثر من 70 حالة بسبب تلك المخالفات، أما عن الغرامة فقد نبه إن إدارة المهرجان رفعت الغرامة وتتراوح من 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، كما أن اللجنة الطبية المتخصصة بالمهرجان والتي تضم متخصصين من جميع الإدارات، مؤهلة فنيا للتعامل مع المهام الموكلة إليهم من قبل النادي، وأهمها القدرة على اكتشاف عمليات العبث وذلك باستخدام الأجهزة الخاصة التي توفرها إدارة النادي، واستلام الإبل أولاً داخل غرفة مخصصة حيث يرى المختصون الإبل من خلال مظهرها الخارجي وخصائصها وطريقة المشي.

وبذلك وضحنا كافة التفاصيل المتعلقة بـ قيمة جائزة الملك عبد العزيز للإبل.