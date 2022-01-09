خصومات وعروض اكسترا بالسعودية يصل ل 60٪

اكسترا في المملكة العربية السعودية يعد من أضخم وأكبر المراكز التجارية المتواجدة داخل المملكة، هو له العديد من الفروع في جميع الدول العربية ويتوفر فيه جميع الأجهزة المنزلية كالثلاجات والغسالات وغيرهم والأجهزة الذكية كالشاشات الحديثة والهاتف المحمول الذكي والتابليت وغيرهم، كل هذا بالإضافة إلى العروض والخصومات المستمرة دايماً وبقوة.

عروض اكسترا في السعودية على جميع الأجهزة الكهربائية الضرورية:

يشمل العرض جميع الأجهزة المنزليه الضرورية لكل بيت وأسرة وسوف تجد كل ما تحتاج إليه من شاشات ومكواة وهواتف محمول ذكية وثلاجات وغسالات للملابس وغسالات الأطباق وأفران كهربائية ودفايات بالإضافة إلى أجهزة العناية الشخصية مثل مخفف الشعر ومكواة شعر و أجهزة لإزالة الشعر ومكواة الشعر، ما من جهاز تحتاج إلية إلا وسوف تجده داخل اكستر بكل أنواع وماركاتة كل هذا بالإضافة إلى الخصومات والتخفيضات على أسعار المستمرة وبقوة وتصل ل60٪ لإرضاء العملاء وان ينال إعجاب الجميع.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية:

فيوسونيك شاشة كمبيوتر 32 بوصة، سامسونج شاشة العاب 24 بوصة، غسالة ملابس تعبئة أمامية أريستون 11 كيلو، غسالة ملابس تعبئة أمامية 9 كيلو،كاندي غسالة ملابس تعبئة أمامية 8 كيلو،غسالة ملابس ميديا بفتحة علوي 6 كيلو، غسالة ملابس بفتحة علوي هاير 8 كيلو، ثلاجة كلاس برو، ثلاجة إل جي باب بجانب باب 21.6 قدم، ثلاجة كلاس برو باب واحد 3.2 قدم، ثلاجة هاير باب بجانب باب 17.8 قدم، سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.

عروض اكسترا على أجهزة المطبخ الكهربائية: