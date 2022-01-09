نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات وعروض اكسترا بالسعودية يصل ل 60٪ في المقال التالي
اكسترا في المملكة العربية السعودية يعد من أضخم وأكبر المراكز التجارية المتواجدة داخل المملكة، هو له العديد من الفروع في جميع الدول العربية ويتوفر فيه جميع الأجهزة المنزلية كالثلاجات والغسالات وغيرهم والأجهزة الذكية كالشاشات الحديثة والهاتف المحمول الذكي والتابليت وغيرهم، كل هذا بالإضافة إلى العروض والخصومات المستمرة دايماً وبقوة.
عروض اكسترا في السعودية على جميع الأجهزة الكهربائية الضرورية:
يشمل العرض جميع الأجهزة المنزليه الضرورية لكل بيت وأسرة وسوف تجد كل ما تحتاج إليه من شاشات ومكواة وهواتف محمول ذكية وثلاجات وغسالات للملابس وغسالات الأطباق وأفران كهربائية ودفايات بالإضافة إلى أجهزة العناية الشخصية مثل مخفف الشعر ومكواة شعر و أجهزة لإزالة الشعر ومكواة الشعر، ما من جهاز تحتاج إلية إلا وسوف تجده داخل اكستر بكل أنواع وماركاتة كل هذا بالإضافة إلى الخصومات والتخفيضات على أسعار المستمرة وبقوة وتصل ل60٪ لإرضاء العملاء وان ينال إعجاب الجميع.
عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية:
فيوسونيك شاشة كمبيوتر 32 بوصة، سامسونج شاشة العاب 24 بوصة، غسالة ملابس تعبئة أمامية أريستون 11 كيلو، غسالة ملابس تعبئة أمامية 9 كيلو،كاندي غسالة ملابس تعبئة أمامية 8 كيلو،غسالة ملابس ميديا بفتحة علوي 6 كيلو، غسالة ملابس بفتحة علوي هاير 8 كيلو، ثلاجة كلاس برو، ثلاجة إل جي باب بجانب باب 21.6 قدم، ثلاجة كلاس برو باب واحد 3.2 قدم، ثلاجة هاير باب بجانب باب 17.8 قدم، سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.
عروض اكسترا على أجهزة المطبخ الكهربائية:
- ثلاجة هاير باب بجانب باب، 17.8 قدم، تحافظ على الطعام طازج طوال الأسبوع، 504 لتر، متوفرة باللون الرمادي، عالية الجودة وتعتبر الأكثر مبيعاً وانتشاراً على الإطلاق، يتوفر عليها خصم يصل ل 39.59٪ السعر قبل العرض 4799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2899 ريال سعودي.
- ثلاجة كلاس برو، 3.2 قدم، باب واحد للاستخدام المتوسط ومتوفر باللون الأبيض، العرض لفترة محدودة يصل ل 28.03٪، السعر قبل العرض 749 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 539 ريال سعودي.
- أحصل على عرض التوفير الأن واستمتع بالعرض المتوفر على خلاط يدوي فيليبس بروميكس 700 واط، الخصم يصل ل 15.44٪ السعر قبل العرض 259 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 219 ريال سعودي.
- محمصة خبز فيليبس، عالية الجودة 950 واط، متوفرة بشريحتين، متوفرة بلون ذهبي وردي واللون الأبيض، الخصم يصل ل 18.26٪ السعر قبل العرض 219 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 179 ريال سعودي.
- ثلاجة أريستون 11 كيلو/مخفف 7كيلو،تعبئة أمامية، متوفرة باللون الفضي عالية الجودة وتعتبر الأكثر مبيعاً لجودتها وضمان الحصول على ملابس نظيفة 100٪، السعر داخل العرض 4699 ريال سعودي.
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