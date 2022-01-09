حساب المواطن يناير 2022 في السعودية شهر جمادي أول 1443

حساب المواطن يناير 2022 في السعودية تكثر مؤشرات البحث عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن في السعودية لشهر جمادي أول 1443 بسبب بداية العام الميلادي الجديد وبدء صرف الرواتب على جميع مستوى القطاعات أو الخدمات، وخدمت حساب المواطن من أفضل خدمات المملكة المقدمة من وزارة الموارد البشرية السعودية لإعانة المواطنين الذين هم بحاجة للدعم المالي من الحكومة سواء كانت الأسر الفقيرة أو أصحاب العجز الكلي أو الجزئي أو كبار السن الذين لا يستطيعون العمل وكسب المال.

موعد صرف حساب مواطن شهر جمادي الأول 1443

أعلنت الوزارة أن موعد صرف حساب المواطن لشهر جمادي الأول لعام 1443 يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يناير 2022 من العام الميلادي و7 جمادي الآخر من العام الهجري، وأكدت الوزارة أنه يتم تأجيل موعد الصرف إذا صادف موعد الصرف يوم عطلة رسمية يوم الجمعة أو السبت فيتم تأجيلها أو تقديمها لمدة يوم واحد فقط بحيث يكون يوم عمل رسمي لجميع القطاعات العاملة في المملكة العربية السعودية.

شروط الاستحقاق الخاصة بالفرد حساب المواطن 1443

يجب أن تتوفر بعض الشروط في المواطن المستقل المتقدم على دعم حساب المواطن والتي هي كالآتي:-

أن يكون الفرد المستقل المتقدم على الدعم من السعودية ويعيش على أرضها أو لديه بطاقة تنقل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون المواطن السعودي المتقدم بالطلب تابعًا للعمل في أحد قطاعات المملكة الحكومية أو مسجونًا.

ألا يكون في مراكز كبرى تابعة للحكومة في المملكة أو أن يكون مسجوناً.

التأكد من أن كل المعلومات التي قمت بتقديمها صحيحة ومناسبة لشروط الدعم المقدم من الحكومة لأن أي خطأ قد يحرمك من الدعم.

كيفية التسجيل على دعم حساب المواطن 1443

يمكنكم التقديم على الدعم من خلال الخطوات التالية:-