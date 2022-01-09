نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 موعد إيداع الضمان شهر يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر يناير 2022، أسئلة كثيرة ترد في أذهان المستفيدين من راتب الضمان في المملكة العربية السعودية، وقد تم تدشين الضمان الاجتماعي المطور لمزيد من الحوكمة والانضباط، ويهدف النظام الجديد لإدخال فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، وتنقية الموجودين بالفعل في النظام القديم، للإبقاء على من يستحق منهم الدعم ودخول فئات جديدة لم تكن مشمولة في النظام القديم، واستبعاد من يتم التأكد من عدم أحقيته لراتب الضمان.

ويتم صرف راتب الضمان وفق آليات وشروط وضوابط معينة، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التأكد من أحقية المتقدمين للاستفادة من راتب الضمان، لذلك من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المفضل ثقفني سوف نوضح لكم موعد صرف راتب الضمان لهذا الشهر يناير 2022، وطريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية لهذا الشهر، ومن هي الفئات المشمولة والمستحقة للضمان بنظامه الجديد المطور.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور الجديد لهذا الشهر يناير 2022

تحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص على توفير حياة كريمة لمواطنيها، وخاصة الفئات الأكثر فقراً ومتوسطة الدخل، لذلك تقوم بتفعيل العديد من البرامج الاجتماعية المهمة لخدمة هذه الفئات، ومن أهمها برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهو راتب يقدم شهرياً للفئات المستحقة للدعم والمشمولة في الضمان، وفق شروط وضوابط معينة وفيما يلي سوف نتعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد لهذا الشهر.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر يناير 2022

يتم إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية في الأول من كل شهر هجري. ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية قد يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم. ومن المقرر أن يتم صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر يناير 2022. يوم الثلاثاء القادم بتاريخ الأول من شهر جمادى الآخرة 01\06\1443. الموافق الرابع من شهر يناير 2022 04\01\2022. ويبحث الكثير من المستفيدين ومن تقدم للالتحاق بالنظام الجديد. عن آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي بنظامه الجديد. ويجب على المستفيدين لراتب الضمان تحديث بياناتهم باستمرار. والاستعلام عن نزول راتب الضمان من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

رابط استعلام راتب الضمان الاجتماعي

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على اختيار “الخدمات الإلكترونية”.

النقر على أيقونة “استعلام بيانات مستفيدي الضمان.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح والنقر على أيقونة “استعلام”.

مصادر الدخل المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري

يجب على من يستفيد من راتب الحساب المواطن الإفصاح عن مصادر الدخل الشهري، لمعرفة هل يستحق الدعم أم لا، لكن هناك مصادر للدخل لا يتم احتسابها ضمن الدخل الشهري، ويعد من أهم شروط الاستحقاق لراتب الضمان فما هذه المصادر هذا ما سنوضحه فيما يلي:-