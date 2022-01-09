استعلام مكتب العمل برقم الهوية في السعودية 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية استعلام مكتب العمل برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، وتوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية خدمات إلكترونية كثيرة للمواطنين السعوديين والمقيمين على رأسها خدمة الإستعلام عن مكبت العمل برقم الهوية، ويقدم مكتب العمل كل الخدمات والمستلزمات التي يحتاج إليها الوافدين إلى الأراضي السعودية بشكل إلكتروني بسيط للتسهيل علىهم وتوفير وقتهم وجهدهم بعد أن كان يتم الذهاب إلى مقرات مكاتب العمل في السابق، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد في السنوات الأخيرة طفرة تكنولوجية حيث تسعى الحكومة السعودية إلى الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم جميع خدماتها للمواطنين في إطار تنفيذها لرؤية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن مكتب العمل برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن خدمات مكتب العمل، فإلى نص المقال.

استعلام مكتب العمل برقم الهوية

نوضح لقرائنا الكرام كيفية الإستعلام عن مكتب العمل برقم الهوية عبر خطوات إلكترونية بسيطة كالتالي:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. ثانياً ابحث في الصفحة الرئيسية التي أمامك عن قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً قم بتسجيل دخولك بإدخال رقم الهوية الخاص بك وكلمة المرور.

رابعاً فعل دخولك بكتابة كود التفعيل الذي وصل إلى هاتفك الجوال.

خامساً اختر خدمة الإستعلام عن خدمات مكتب العمل ثم حدد الخدمة المرادة.

سادساً قم بإدخال رقم الإقامة.

وأخيراً اضغط على “بحث” لتظهر لك نتيجة الإستعلام.

الخدمات الإلكترونية وزارة العمل

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين، وتهدف بذلك إلى تنظيم العمل، ومن أبرز الخدمات المتاحة على الموقع خدمات إصدار رخص العمل وتجديدها، والحصول على تأشيرات الخروج النهائي، وإلغاء التأشيرات، ودفع المخالفات، وبلاغ تغيب وافد وغيرها من الخدمات.

وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كافة الخطوات الإلكترونية للإستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية، ولأي استفسار قم بترك استفسارك بالتعليقات وسنرد عليكم خلال ساعات