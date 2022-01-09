التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد نزول معاش الضمان الاجتماعي

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، والذي تكثر عمليات البحث عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، ويرغب العديد من المواطنين السعوديين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي بصوره شهريه لمساعدتهم على حياه كريمه، وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن تقديم المعاش الضمان الاجتماعي المطور، وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء تسجيل الضمان الاجتماعي المطور لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد وضعت الوزارة عدد من الشروط والضوابط لكل كم يريد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالمملكة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر ومعرفة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذا الشهر.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

دائما ما تسعى حكومة المملكة العربية السعودية على مساعدة المواطنين الأكثر احتياجا بتقديم عدد من برامج الدعم لهم، ومن هذه البرامج الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي لمستحقيه في السعودية من خلال عدد من الشروط والضوابط، ولهذا تبدأ عمليات البحث عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال محركات البحث جوجل، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قدمت منصة تخص دخول الضمان الاجتماعي المطور، ومن خلال هذه المنصة يمكن للمستفيدين التسجيل وبالخطوات التالية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

اولا عليكم الدخول على موقع الضمان الاجتماعي الجديد.

قم باختيار تسجيل جديد من خلال المنصة.

عليكم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

عليكم باختيار الموافقة على الشروط والأحكام.

اختيار كلمة التسجيل عقب إنشاء كلمة مرور مناسبة خاصة بالمستخدم.

وضع كل المعلومات المطلوبة لتسجيل طلب الضمان الاجتماعي المطور.

قم بالضغط على كلمة تسجيل الطلب.

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ان موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور يكون في بداية كل شهر ميلادي، وكان نزول دفعة شهر يناير في يوم الرابع من هذا الشهر من خلال وضع المبالغ المالية في الحسابات المصرفية للمستفيدين بعد ان يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.