تسجيل حساب في منصة قوى أفراد، حيث تعد منصة قوي واحدة من المنصات الإلكترونية الحديثة التي تم توفرها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تعتبر من المنصات الإلكترونية التي تهتم بتوفير كل ما يرتبط بنظام العمل داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم العمل بشكل مميز علي تحسين عملية التحول الرقمي من أجل تسهيل جميع التعاملات التي تتم بين كل العامل وصاحب العمل، حتي يتم الحفاظ على كافة الحقوق الخاصة بكلا الطرفين، وقد سهلت منصة قوي الانضمام إلى منصتها من خلال التسجيل الإلكتروني الذي يتوفر لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وسوف ندرج لكم رابط تسجيل حساب في منصة قوى أفراد.

تسجيل حساب في منصة قوى أفراد

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد وفرت عملية التسجيل في منصة قوى أفراد، حتي يتم الاستفادة والحصول على جميع الخدمات التي توفرها المنصة بشكل مجاني، حيث يتم التسجيل عن طريق إتمام هذه الخطوات:

يجب الدخول علي رابط المنصة التالي: دخول منصة قوي.

اختيار خدمات الموقع الإلكترونية.

الضغط علي أيقونة تسجيل حساب جديد بالموقع.

يجب تسجيل بعض البيانات المرتبطة بالتسجيل بالمنصة مثل رقم الهوية الوطنية واسم المستخدم وكلمة المرور وتاريخ الميلاد وجنسية المستخدم للمنصة وغيرها من البيانات الأخري التي يجب تسجيلها بطريقة صحيحة.

تسجيل رقم الجوال الشخصي.

تقوم المنصة بإرسال رسالة تفعيل إلى الجوال من أجل التحقق.

ثم الموافقة علي جمع الشروط والأحكام التي تخص منصة قوي.

الضغط علي تقديم الطلب.

كيف أتواصل مع مسئولي منصة قوي؟

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي توفير منصة قوى الإلكترونية مع عدد من الخدمات التي تخص التواصل مع جميع المستفيدين من خدمات المنصة، حيث تحرص المنصة علي التواصل مع جميع المستخدمين من أجل العمل علي الرد علي جميع الاستفسارات أو الشكاوى التي تخص كل فرد علي حده، ويستطيع الجميع التواصل مع رقم منصة قوي من خلال الرقم التالي 920000105 حيث يتم الرد من خلال فريق من خدمة الدعم المتوفر لجميع خدمات المنصة واستقبال كافة الأسئلة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.