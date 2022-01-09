موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443 وما هي مصادر الدخل المستثناة من احتساب الدخل

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن بالهجري وما هي المصادر المستثناة من احتساب الدخل وكم باقي على نزول حساب المواطن، وهل تم فتح التسجيل في حساب المواطن من جديد، كل هذه أسئلة تدور في ذهن الكثير من مستحقي الدعم، لذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المتميز ثقفني، إجابات شافية وافية لكافة هذه التساؤلات، ويهتم البرنامج بمحدودي الدخل والفقراء ومتوسطي الدخل، لذلك يقدم لهم الدعم النقدي كل شهر.

وتحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص على مساعدة هذه الفئات داخل المجتمع، فقامت بتنفيذ وتفعيل العديد من البرامج الاجتماعية المختلفة لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، ومن أهم هذه البرامج برنامج حساب المواطن والذي يستفيد منه ملايين الأسر داخل المملكة، وذلك وفق شروط وضوابط معينة، وأيضاً من برامج الحماية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني، سوف نوضح لكم متى ينزل حساب المواطن بالهجري 1443، وما هي مصادر الدخل المستثناة من احتساب الدخل في حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443

يقدم البرنامج الدعم لملايين الأسر داخل المملكة، وذلك منذ أن تم تفعيل البرنامج في ديسمبر من عام 2017، وذلك وفق شروط وضوابط لابد من توافرها في المستحق للدعم، ومن أهم هذه الشروط الإفصاح عن مصادر الدخل للمستحق حتى يتم التأكد كم أحقيته للحصول على الدعم من عدمه، وتم تداول بعض الشائعات تفيد باستئناف البرنامج لاستقبال طلبات التسجيل، ولكن نفى البرنامج كل هذه الشائعات عبر حسابه الرسمي على تويتر.

متى ينزل حساب المواطن بالهجري 1443

يتم إيداع حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة، فقد يتم تقديم الصرف يوم وذلك في حالة كان الصرف يوم الجمعة، وقد يتم تأخير الصرف يوم وهذا في حالة كان الصرف يوم السبت فيؤخر ليوم الأحد، وعليه فإن موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر يناير 2022، هو يوم الإثنين بتاريخ 07\06\1443 الموافق 10\01\2022.

مصادر الدخل المستثناة من احتساب الدخل

كما نعرف جميعاً أن البرنامج يضع شروط وضوابط لمن يستحق الحصول على الدعم. ومن أهم هذه الشروط والضوابط إفصاح المستفيد عن مصادر الدخل. لكن هناك بعض المصادر المستثناة من احتساب الدخل لدى برنامج حساب المواطن وهذه المصادر كالتالي:-

كل المساعدات النقدية أو العينية من الجمعيات والمؤسسات الحكومية أو الأهلية بغرض العلاج. الصدقات. المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث.

كم باقي على نزول حساب المواطن

لقد صدرت نتائج الأهلية للدورة 50 شهر يناير بالفعل، وللتحقق من الأهلية يكون عن طريق الدخول على رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني ca.gov.sa، ويتم الاستعلام عن نتائج الأهلية بالطريقة المعروفة، كما يجب على المستحقين للدعم تحديث البيانات الخاصة بهم باستمرار، حتى لا يتم استبعادهم من الحصول على الدعم.