الاستعلام عن المقابل المالي للوافدين والعاملين ورسوم المقابل عبر منصة أبشر

الاستعلام عن المقابل المالي للوافدين والعاملين يشغل عقول الكثير من الوافدين والعاملين بالمملكة من حيث معرفة المقابل المالي عن كل تابع للمرافقين أي كانت جنسيته، وتقدم وزارة الدخلية السعودية العديد من الخدمات للوافدين والعاملين والتابعين لهم من الزوجة والأولاد ويكون نظير مقابل مالي تحدده الوزارة، واصبح الاستعلام عن المقابل المالي الكتروانيا عبر موقع وزارة الداخلية التي تسعى المملكة إلى تحويل اغلب الاستعلامات أو التسجيل الكترونيا لتخفيف العبء على المصالح الحكومية، ويجب تسديد المقابل المالي في ميعاده دون تأخير لعدم التعرض إلى الغرامة ويجب أن يتم دفع المقابل في مدة زمنية تحددها الإدارة العامة للجوازات، كما أن منصة ابشر عملت علـى تحقيـق عـدد مـن الإنجـازات لرفـع مسـتوى الأداء الحكومـي للخدمـات المقدمـة للمواطنين لكونها اهم المنصات الالكتروانية التي تقدم العديد من الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية والجوازات والوافدين وتجديد الهوية وخطوات تجديد رخصة القيادة للوافدين والمقيمين من خلال منصة ابشر وغير الكثير بما يتناسب مع روية 2030 لإنهاء الإجراءات والتعامل الورقي، أوضحت المملكة عدة شروط بعدم تجديد الإقامة إلا بعد التحقق من مستندات التأمين المرفقة مع أوراق الجهاز على التأشيرة، وضمان سداد رسوم تجديد الاقامة، ووجوب سداد المخالفات المرورية. ويتم الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر تطبيق أبشر قبل التقدم بطلب تجديد الإقامة، والأوراق الثبوتية جواز السفر وأوراق العمل.

الاستعلام عن المقابل المالي للوافدين والعاملين

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. ثم الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. كتابة البيانات الشخصية للتسجيل الضغط على الاستعلامات الإلكترونية. ثم الدخول إلى بوابة الخدمات العامة. اختيار قائمة “ديوان وزارة الداخلية السعودية”. بعد ذلك اختيار الاستعلام عن رصيد المدفوعات. إدخال رقم الإقامة الخاص بالمستخدم. عرض المعلومات المتعلقة بصاحب رقم الإقامة.

رسوم المقابل المالي عبر منصة أبشر

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم الضغط على خدمات متكاملة للأفراد. تسجيل الدخول إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية. اختيار خدمات المقيمين. الضغط على خدمات التابعين. ثم أدخال عدد الأشخاص التابعين وتاريخ انتهاء الإقامة. عرض جميع التفاصيل والرسوم الخاصة بالمقابل المالي.

كيفية دفع المقابل المالي للوافدين

الدخول إلى موقع مصرف الراجحي . الضغط على مباشر. إدخال البيانات وكلمة السر والضغط على تسجيل. اختيار “قائمة المدفوعات”. اختيار المدفوعات الحكومية. ثم النقر على خدمات المقيمين والضغط على دفع. اختيار تحصيل رسوم جميع المرافقين المضافين. إدخال رقم الإقامة الخاص بك وتاريخ نهاية الإقامة بالهجري والميلادي. إدخال رقم الحساب الخاص بالمقيم. والضغط على التالي. عرض قيمة الرسوم المطلوبة. الضغط على سداد حتى يتم تأكيد الدفع.

حاسبة المقابل المالي لمرافقي الوافدين

الدخول إلى حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين.

والنقر على “تجديد الإقامة”.

يتم إدخال عدد المرافقين له.

ثم تحديد مدة تجديد الإقامة التي لا تزيد عن 5 سنوات.

إدخال التاريخ الهجري والميلادي لموعد انتهاء إقامته بالمملكة.

الضغط بعد ذلك على احسب.

خطوات الاستعلام عن المقابل المالي برقم الاقامه

الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية. ثم يتم تسجيل الدخول على منصة أبشر للخدمات الموجودة. يتم النقر على خدمات الأفراد. تسجيل الدخول والتي يتم فيها إدخال اسم المستخدم وكلمة السر ومن بعدها يتم النقر على تسجيل. النقر على خدمات المقيمين ومنها يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية. يلى ذلك إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة والتي منها رقم الاقامة. تستطيع بعد ذلك التعرف على المقابل المالي المطلوب سداده.

الفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة

المواليد الجدد من المملكة أو الذين ولدوا داخل المملكة حاملي الجنسية السعودية.

الطلاب الحاصلين على تأشيرة دراسة.

يعفي منها من يرغبون في الحصول على تأشيرة خروج نهائي من المملكة.

والجدير بالذكر إن يتم فرض رسوم على المرافقين نظر التمتع بخدمات المملكة ويمكن معرفة رسوم المرافقين 2021 والمعفيين من السداد وطريقة احتساب رسوم المرافقة، وأيضا يوجد العديد من الخدمات المتاحة لهم من مديرية العامة للجوزات التي تعمل على تطويرها وتقديم للمرافقين التابعين للمقيمين من الزوجة والأولاد وكذلك العمالة المنزلية.