كيفية تفعيل ابشر من الجوال وتفعيل أبشر عبر مكاتب التفعيل

كيفية تفعيل ابشر من الجوال يلجا أليها الكثير في المملكة لتفعيل الخدمة على الجوال لتكون اكثر سهولة في التعامل مع خدمات ابشر المتاحة الكتروانيا للجميع، وتعد ابشر من اهم المنصات الالكتروانية التي تخدم الملايين من مواطنين المملكة في الكثير من الاستعلام عن خدمات المتاحة من ابشر، واضبح متاح تفعيل حساب الفرد من خلال ابشر ساعدت الكثير في توفير الوقت والمجهود المبذول في الذهاب إلى مكاتب الجوزات وغيرها للإنهاء الإجراءات خاصة في ظل الظروف الحالية التي تسعى إلى تقليل الازدحام في المكاتب وأيضا تسعى المملكة إلى تحويل التعامل الكتروانيا في إنهاء جميع الخدمات بما يتوافق مع روية 2030، لحل مشكلة فقدان الرقم السري وتغيير رقم الهاتف المحمول يجب تتبع الطريقة التي قام المسؤولون في منصة أبشر الإلكترونية بتوفيرها للمستخدمين، حيث إن التسجيل في منصة أبشر يعتمد بشكل رئيسي على معرفة رقم الجوال الخاص بالمستخدم الذي أدخله في بداية عملية تسجيل الحساب، ويمكن استبدال الرقم القديم برقم آخر جديد من خلال خطوات تغيير الرقم واسترجاع كلمة المرور.

كيفية تفعيل ابشر من الجوال

الاتصال مباشر على الرقم 920003344 ستواصل معك أحد موظفي خدمة العملاء. قم بتزويد الموظف بالرقم السري ورقم العميل. قم بالضغط على خدمات أبشر وهي رقم 5. قم بالتأكيد من خلال النقر على 4. سوف يتم تفعيل الحساب بعد الاستفسار عن بعض المعلومات الخاصة بالمستخدم.

تفعيل حساب أبشر عبر مكاتب التفعيل

الدخول على موقع أبشر الرسمي. الضغط على مراكز التسجيل والتفعيل المتوفرة أسفل الشاشة. قم بالضغط على موظفو مكتب التفعيل. الدخول على قائمة موظفي الأحوال والجوازات. يتم تحديد المنطقة التي تريد تفعيل الحساب بها. ظهور جدول به عناوين وأماكن تفعيل الحسابات. قم بالذهاب لأقرب مكتب في المكاتب المعروضة وتفعيل الحساب.

تفعيل أبشر عن طريق البنك

الدخول على موقع أبشر الرسمي. اختيار أبشر أفراد. يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار تفعيل الخدمة من خلال البنوك. يتم إدخال اسم البنك الجديد الذي ترغب فيه. يتم تفعيل الحساب باستخدام الصراف الألي أو الهاتف المصرفي الخاص بك. الضغط علي إرسال ليتم إجراء عملية التفعيل.

طريقة التسجيل في ابشر

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية. ثم الضغط على تسجيل مستخدم جديد. كتابة رقم الهوية المكون من 10 أرقام في البطاقة الوطنية أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية. كتابة عنوان البريد الإلكتروني وكتابة البريد الإلكتروني من جديد للتأكيد. اختيار اللغة وكتابة رقم الجوال الخاص بك. يجب التأكد من كتابة البيانات السابقة والضغط موافق للتأكيد. يرسل لك الموقع رمز تأكيد التسجيل على رقم الجوال الخاص من خلال رسالة نصية. تأكيد طلب التسجيل وكتابة كافة البيانات بكتابة رمز التأكيد الذي تم إرساله على الجوال وكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة. الضغط على موافق .

أعادة أنشاء كلمة المرور لأبشر

الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية الضغط على تسجيل الدخول. النقر على نسيت كلمة المرور أو إعادة إنشاء كلمة مرور. يتم إدخال اسم المستخدم على المنصة وإدخال رقم هوية المستخدم. قم بإدخال رمز التأكيد وصل على الهاتف رسالة نصية بها رمز التفعيل قم بإدخاله. ثم بإدخال كلمة المرور الجديدة مع مراعاة اتفاقها مع جميع الشروط والأحكام. ويتم إعادة إدخال كلمة المرور مرة أخرى لتأكيدها قم بالإجابة على السؤال السري على المنصة انتظر لحين قيام المنصة بتأكيد إعادة تعيين كلمة المرور

تفعيل أبشر عن طريق الجوال بدون بصمة

الدخول الى منصة أبشر الإلكترونية لتابعة لوزارة الداخلية. ثم اختيار أيقونة أفراد والضغط على أيقونة مستخدم جديد. ادخال رقم الهوية ورقم الجوال وإدخال اسم المستخدم باللغة الإنجليزية. ادخال كلمة المرورثم قم بتأكيد كلمة المرور وادخال البريد الإلكتروني ويتم تأكيد البريد الإلكتروني. اختيار اللغة ومن ثم رمز التحقق. انقر على أيقونة الموافقة على كافة الشرط والأحكام وبعد ذلك النقر على أيقونة التالي. وصول رسالة على الجوال بها رموز يتم ادخال تلك الرموز في المربع المخصص له. الضغط على أيقونة أبشر تسجيل

والجدير بالذكر أن ابشر لاغني عنه في المملكة العربية السعودية لكونه يوجد علية اغلب الخدمات الالكتروانية المتاحة لجميع المواطنين وتعمل منصة ابشر على تخفيف الضغط على أعداد المراجعين في إدارة الجوازات بتقديم خدمات الكتروانية كتجديد جواز السفر عبر منصة ابشر دون النظر للمدة المتبقية واستلامه من البريد السعودي وغيرها الكثير الذي سهل الأمر على المتقدم.