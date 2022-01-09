نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التامين الصحي برقم الهوية عبر موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التامين الصحي برقم الهوية، أو استعلام التامين الطبي بالسعودية للوافدين والمقيمين عبر موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني cchi.gov.sa من أجل تأمين مصاريف العلاج من بين المواضيع الأكثر بحثا على محرك بحث جوجل بالمملكة. إذ أنّ الجميع يبحثون عن كيفية الاستعلام بشكل صحيح عن تامين صحي برقم الهوية، كما أنهم يبحثون عن مدة الصلاحية اللازمة له. وقد تم وضع وإعداد فكرة التأمين على جمع المصاريف الضرورية للعلاج من المستفيدين، وتتم تجزئتها باستمرار ليتم توزيعها على كل المستحقين. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية قد وضعت منصة أبشر لخدمات التامين الصحي تحت تصرف المواطنين السعوديين، وكذلك موقع الضمان الصحي لأجل هذا الأمر. وسنتحدث اليوم في مقالنا عبر موقع ثقفني عن كيفية الاستعلام عن التامين الصحي برقم الهوية، وصلاحية رقم التأمين الطبي، تابعوا معنا.

الاستعلام عن التامين الصحي برقم الهوية

تجدر الإشارة لمن يرغبون في الاستعلام عن التامين الطبي برقم الهوية. بأن التأمين الصحي يعد نوع من أنواع التحصين والحماية ضد أزمات ومخاطر الظروف الصحية التي قد تمسّ المواطن وكذلك الوافدين. ويشمل هذا العلاج والتشخيص والأدوية، ولكي يتمكن كل مواطن سعودي من الاستفادة من خدمات التامين المقدمة في المملكة العربية السعودية عليه أن يتبع الخطوات التالية:

أولا: يجب على المستعلم أن يدخل إلى الموقع الرسمي الخاص بالتأمين الصحي

ينقر على خيار الخدمات الإلكترونية لتظهر له كل الخدمات المتاحة.

يقوم باختيار خدمة الاستعلام عن خدمة التأمين الصحي.

يدرج المستخدم كل بياناته الشخصية، ثم ينقر على كلمة موافق.

ستظهر كل المعلومات كاسم شركة التأمين، وموعد تسجيل التأمين، رقم البوليصة، وتاريخ نهاية الصلاحية.

علاوة على ذلك، يمكن للراغب في الاستعلام عن التامين الصحي برقم الهوية أن يقوم بحث عن التامين طبي برقم الإقامة 1443. من خلال الدخول إلى موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني :www.cchi.gov.sa/Pages/default.aspx. ويقوم بإدراج رقم الحدود أو رقم بطاقة الأحوال ثم ينقر على زر موافق. ثم يدخل رقم التحقق الذي يظهر له في الشاشة، وبعد أن ينقر على كلمة موافق مجددا، ستظهر له جميع البيانات الخاصة بالتأمين.

نظام التامين الصحي الجديد 1443

لا يفوتنا أن نعرض على المواطنين الراغبين في الاستعلام عن التامين الصحي برقم الهوية، النظام الطبي الجديد بالمملكة. والذي يعتبر منظومة حديثة، وهو يقدم أحسن المميزات الطبية ذات الأداء العالي، مع العلم بأن الاشتراك فيه إجباري. والاشتراك فيه يلغي بقية التأمينات التي تقدمها السعودية عامة كانت أم خاصة. وبواسطته تقدم خدمات العلاج من نفقة الدولة، أهم مظاهره نذكرها لكم فيما يلي:

يقدم لكل مواطن سعودي ملف خاص عند الطبيب الذي يتابعه، ويكون هذا الأخير مسؤول عن علاج كل أفراد العائلة. كل وحدة صحية ترعى حوال 20 ألف مريض، يتم التعاقد مع مستشفيات خاصة لهم بعد ظهور شهادات الجودة. يتوقف دور وزارة الصحة فى تقديم خدمات الطب الوقائي حين تتم المباشرة في نظام التأمينات الصحية الجديدة. توفير كل لوزام العلاج من الأدوية واللوازم الصحية الضرورية.

شروط التامين الطبي للمقيمين برقم الهوية والفئات المستحقة

لا شكّ في أن الراغبين في الاستفادة من التامين الصحي يرغبون في معرفة الشروط الضرورية التي تؤهلهم للاستفادة منه. ومن أهم الشروط المذكورة: أن يكون المستفيد من الخدمة قد سجل اشتراكه فيها، مع الالتزام بتسديد كل المبالغ المفروضة للجهة التأمينية. وإذا لم يتم هذا سيتم إيقاف التأمين الصحي بشكل نهائي إلا إذا دفع كل الرسوم التي تأخر عنها دفعة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، فالمقيمين الذين ربطوا رقم التامين الصحي بإقامتهم، ولم يتم إصدارها قبل دفع حقوق الاشتراك. تعدّ هذه المنظومة مكمّلا المنظومة الحديثة وهى ربط أفراد العائلة العاملين بالقطاع الخاص. أما الفئات المستفيدة من التأمين هم كل المقيمين العاملين في كلا القطاعين. وحاملي مختلف الجنسيات، والأجانب المقيمين في المملكة، هؤلاء يشتركون في النظام الطبي التعاوني بالمملكة.

ضرورة التامين الصحي في القطاع الخاص

لا بد من أن نتحدث عن ضرورة وأهمية التأمين الصحي، تجدر الإشارة في هذا الصدد بأنه منذ سنة 1430 أصدر صاحب العمل قرار مقتضاه هو أن يتم تطبيق الخدمة التأمينية مطبقة على كل العاملين، وعلى أفراد أسرهم أيضا، مع الزوجة والأبناء. كما أكدّ أنّ للذكور بأن التأمين يشملهم إلى أن يبلغوا من العمر 25 سنة. أما بالنسبة للإناث من تجاوزت هذا السن لا تعنى به باستثناء المطلقات والأرامل.

علاوة على ذلك فإنّ الاستعلام عن تامين صحي برقم الهوية لا زال من الأمور الهامة التي تشغل أذهان المقيمين الذين يرغبون في التأمين على حياتهم الصحية ويستفيدوا من مميزات التامين الطبي الجديد. هذا الأخير أعلنت عنه هيئة الجوازات لتربط بينها وبين الرقم التأميني، ويمكن الاستعلام عبر زيارة الموقع الرسمي الضمان الصحي، أو زيارة موقع أبشر لخدمات التأمين الصحي.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية مقالنا، حاولنا أن نقدم لكم كل المعلومات الهامة بخصوص الاستعلام عن التامين الصحي برقم الهوية. ويمكن للمواطنين القيام بذلك من خلال منصة أبشر لخدمات التأمين الصحي أو موقع الضمان الصحي. كما ذكرنا لكم شروط الاستفادة من التأمين الصحي بالمملكة. ومدى أهمية التأمين الطبي لكل العاملين في القطاع الخاص، نرجوا أن نكون قد أفدناكم.