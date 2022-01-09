التقديم في كلية المسجد النبوي.. شروط القبول والمستندات المطلوبة 1443

التقديم في كلية المسجد النبوي، حيث يستعلم العديد من الأفراد بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في كلية المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، حيث وفرت رئاسة الحرمين الشريفين التسجيل في الكلية بشكل إلكتروني من خلال موقع الكلية الإلكتروني، حيث يتم أداء الاختبار التحريري بالإضافة إلى اختبار القرآن الكريم، علي أن يتم التقديم في الكلية بعد إتمام الشروط التي تم إعلانها من جانب الإدارة العامة للقبول، علي أن تتم المقابلة الشخصية لكل متقدم والاختيار بين جميع المتقدمين للكلية، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في كلية المسجد النبوي.

شروط التقديم في كلية المسجد النبوي

وضحت الإدارة العامة لكلية المسجد النبوي عن بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين للكلية، علي أن يتم التسجيل من خلال الشروط التالية:

يشترط التقديم أن يكون المتقدم من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة سواء كانت من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها.

ألا يكون قد مر على الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة فترة زمنية تزيد عن خمسة سنوات، ويمكن للمجلس التعليمي أن يقوم باستثناء هذا الشرط في حالة تقديم الأسباب.

يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسمعة والسلوك.

يشترط أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التي تجري له.

يجب أن يكون الشخص لائقًا طبيًا حتي يستطيع التقديم.

أن يحصل المتقدم على الموافقة من المرجع الخاص به للدراسة في حالة إذا كان الشخص من العاملين بأي جهات حكومية أو جهات خاصة.

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية علي أن يكون حاصلًا على إقامة نظامية.

يشترط ألا يكون المتقدم قد تم طي القيد الخاص به من خلال كلية المسجد النبوي من قبل سواء كان ذلك لأسباب أكاديمية أو أسباب تأديبية.

كيفية التقديم في كلية المسجد النبوي

يتم التقديم في كلية المسجد النبوي بعد أن يتم توفير صورة من الهوية الوطنية أو تقديم صورة الإقامة للأفراد غير السعوديين مع تقديم صورة من المؤهل العلمي، وتوفير صورتين شخصية 4×6، مع الدخول علي رابط التقديم التالي: كلية المسجد النبوي، علي أن يتم الدخول علي الخدمات الإلكترونية بالموقع واختيار التسجيل في استمارة طلب التقديم.