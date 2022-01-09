نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الدراسة حضورياً للابتدائي ورياض الأطفال 1443 التعليم والصحة بالسعودية العودة من 23 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عودة الدراسة حضورياً للابتدائي ورياض الأطفال في المملكة العربية السعودية، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها حالياً على الساحة وتشغل بال العديد من أولياء الأمور، تخوفاً من عدوي فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات بالمتحور الجديد، ومنذ قليل أعلنت وزارة التعليم مع وزارة الصحة بالعودة للمدارس حضورياً للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وتم تحديد الموعد الرسمي لذلك مع اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية والوقائية، لمنع انتقال عدوي الفيروس بين طلاب هاتين المرحلتين نظراً لصغر سن طلاب كلا المرحلتين، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” على توفير المعلومات والأخبار الهامة نستعرض معكم تفاصيل الخبر فيما يلي.

موعد عودة الدراسة حضورياً للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

أكدت وزارة التعليم على أن العودة حضورياً للابتدائي ورياض الأطفال.

سيكون يوم الأحد الموافق 20 جمادي الآخر 1443، الموافق 23 يناير الجاري.

بحيث يتم عودة الطلبة والطالبات ممن هم أقل من 12 عاماً بالمدارس الحكومية والأهلية بالمملكة العربية السعودية.

على أن يستمر التعليم عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية للطلاب الذين لا يستطيعوا الحضور لأسباب مرضية.

الإجراءات الوقائية لتنفيذ خطة العودة للمدارس

تعمل وزارتي التعليم والصحة بالمملكة العربية السعودية.

على التعاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا.

فبعد نجاح هذه الإجراءات خلال بدء العام الدراسي 1442-1443 للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

قامت الوزارتين بدراسة دقيقة للعودة حضورياً لباقي المراحل التي بدأت العام الدراسي من خلال المنصات الإلكترونية.

حيث قامت وزارة الصحة بتوفير اللقاحات الأمنه لتطعيم الطلاب مع فتح التطعيم لمختلف المراحل.

استمرار التعليم عن بُعد

نجحت المملكة العربية السعودية في تنفيذ نظام التعليم عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية، حيث أطلقت وزارة التعليم منصة مدرستي لتقديم الدروس اليومية لمختلف المراحل الدراسية، كما يتم من خلالها إجراء الامتحانات وإعلان النتائج مع نظام نور للنتائج، وبعد توفير اللقاحات وتطعيم طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية أصدرت وزارة التعليم السعودية، قرارها بعودة الدراسة حضورياً للحاصلين على اللقاح مع استمرار التعليم عن بُعد لغير المحصنين وللمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، ضمن حرص المملكة على سلامة الطلاب من الاختلاط دون الحصول على اللقاح.