حساب المواطن موعد إيداع الدفعة 50 لشهر يناير 2022

حساب المواطن موعد إيداع الدفعة 50 لشهر يناير في بداية كل شهر ينتظر صرف حصة حساب المواطن الآف المئات من المواطنين السعوديين المبلغ المالي مما يستحقون هذا الدعم الشهري الذي يتم إيداعه في الحسابات المصرفية للمصرفين الذي يقدمه البرنامج من يستفيد من الخدمة شهريا والآخرين يحصلون على المساعدات والدعم كل ثلاث شهور حيث لا يتبقى ألا أيام قليلة على موعد أصدار تسليم الدفعة 50 و إعلان نتائج الاستحقاق وذلك بحسب ما جاء و اعلن البرنامج في حسابه الرسمي عبر صفحته على تويتر ولم يتم تغيير موعد الصرف إلا إذا تزامن يوم عطلة رسمية.

موعد إيداع الدفعة 50 حساب المواطن لشهر يناير

أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة 50 لشهر يناير عبر صفحته على تويتر سوف يتم إعلان نتائج استحقاق الأهلية في 10 يناير الجاري 2022 وهذا لمن يستحق إيداع وعلى كل مستفيد أن يتابع حسابه في هذا التاريخ والذي يتزامن مع يوم الاثنين المقبل 7 جمادى الأخر 1443 هجرية، حساب المواطن حصة توجه للمستفيدين إلى البنك لصرف القيمة صباح يوم العاشر من يناير تحت شروط وضوابط يجب الالتزام بها للاستفادة من الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن من أهم الشروط الأساسية.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

مقيم على أراضي المملكة أقامة دائمة.

ألا يكون مقيم في دار الإيواء أو الرعاية أو في السجون.

أن يكون المستفيد أقل من 35 سنة ألا يمتلك المستفيد سجل عقاري أو تجاري.

لابد من تقديم كافة المستندات والأوراق التي تشمل المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح بتطابقها مع البيانات المسجلة على الموقع.

مواعيد صرف دعم حساب المواطن لعام 2022

دعم حساب المواطن لشهر يناير سوف يكون يوم الاثنين 10 يناير. موعد صرف شهر مارس سوف يكون 10 مارس. حساب المواطن لشهر أبريل سيكون الأحد 10 أبريل. موعد صرف شهر مايو سوف يكون الثلاثاء 10 مايو. حساب المواطن لشهر نوفمبر يكون الخميس 10 نوفمبر. موعد شهر يونيه من حساب المواطن سيكون يوم 9 يونيو بتقديم يوم. موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر أكتوبر سيكون يوم الاثنين 10 أكتوبر. حساب المواطن لشهر فبراير الخميس 10 فبراير. موعد إيداع صرف شهر ديسمبر من حساب المواطن الأحد 11 ديسمبر بتأخير يوم.

يحرص برنامج حساب المواطن كل الحرص على تحقيق الهدف من هذا البرنامج هو المواطن السعودي الغير قادر على مواجهة أعباء الحياه المعيشية الصعبة بتحقيق الدعم له الذي يضمن له حياة كريمة له ولأسرته.