كيفية الاستعلام عن التاهيل الشامل والحالات المستبعدة السعودية 1443 – 2022

يبحث الآلاف من السعوديين عن التاهيل الشامل والاستعلام عن قبول الحالات. وتعتبر خدمة التأهيل الشامل خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لمساعدة الايتام وكل من يعانى من اعاقة. وتعتبر خدمة التأهيل الشامل ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لمساعدة الطبقات المتوسطة وتحسين مستوى المعيشة لهم.حيث تقدم الحكومة السعودية الكثير من الخدمات والمساعدات المادية للمواطنين السعوديين. وقد سهلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين المستفيدين من خدمة التأهيل الشامل عملية الاستعلام بطريقة الكترونية بسيطة. وسوف نذكر التفاصيل فى هذا المقال.

كيفية الاستعلام عن قبول الحالة في التأهيل الشامل

يمكن الاستعلام عن قبول الحالة أو رفضها باستخدام رقم الهوية الخاص بالحالة وباتباع الخطوات التالية

المستبعدين من خدمة التأهيل الشامل

وفاة المستفيد أو الشفاء من الاعاقة.

إذا كان المستفيد يتقاضى راتب اكثر من اربعة آلاف ريال سعودى.

فى حالة سفر المستفيد للدراسة على نفقة الدولة.

فى حالة دراسة المستفيد فى المملكة على نفقة الدولة.

كذلك فى حالة علاج المستفيد فى مستشفيات حكومية على نفقة الدولة.

أيضا فى حالة لم يقم المستفيد بتحديث البيانات بشكل مستمر.

اذا كان عمر المستفيد أكثر من 45 عام.

كذلك فى حالة سفر المستفيد مع أسرته للإقامة خارج المملكة.

اذا كانت نوع الاعاقة ليس ضمن برنامج التأهيل.

تحديث بيانات التاهيل الشامل برقم الهوية

الدخول الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ا لموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

ثم البحث فى الخدمات الاكترونية المقدمة.

اختيار خدمات وكالة الرعاية ثم اختيار الرعاية المالية.

الضغط على استعلام ثم ادخال البيانات المطوبة ورقم الميتفيد ورقم الهوية.

كتابة الرمز المرئي.

ثم الضغط على عرض حتى تظهر جميع البيانات.

اختيار تحديث البيانات ثم ادخال البيانات.

إرسال الطلب وانتظر حتى تصل رسالة تفيد بنجاح عملية التحديث.

يرجى اتباع الخطوات التفصيلية.

رقم المستفيد فى التأهيل الشامل

هو الرقم الخاص بكل مواطن سعودى مستفيد من برنامج اعانة التاهيل الشامل وقد حصل عليه بعد تقديم الطلب وقبوله ويستخدم المواطن هذا الرقم فى التعاملات الحكومية الخاصة بالتأهيل الشامل وخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويمكن الحصول على الرقم الخاص بالمستفيد عن طريق التواصل مع خدمة العملاء في وزارة الموارد البشرية على رقم 19911