عروض وخصومات مكتبة جرير بالسعودية

مكتبة جرير بالسعودية تعد من أضخم المراكز التجارية المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية اللازمة لكل منزل، من شاشات وغسالات للملابس وهواتف محمول زكية وثلاجات والعديد من الأجهزة، يتواجد من مكتبة جرير العديد من الفروع داخل السعودية بالإضافة إلى فرع في جميع الخليج العربي لكونها تشتهر بجودة منتجاتها وسعيها وراء إرضاء جميع العملاء.

عروض وخصومات مكتبة جرير السعودية:

يتواجد داخل مكتبة جرير كل ما هو جديد في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الذكية المتواجدة في الأسواق التجارية، من بين هذة الأجهزة الذكية الهواتف المحمول مثل هاتف سامسونج جالكسي زد فليب3، هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2، شاومي 11تي برو، فيفو Y72, هواوي نوفا 8أي، ومن بين الشاشات الذكية المتواجده داخل مكتبة جرير وتستمتع بالخصم والعروض الأسبوعية شاشة هايسنس 50 بوصة، شاشة إل جي 75 بوصة، سامسونج 65 بوصة Q60A، سامسونج Q60A، 55 بوصة، هاير 70 بوصة LE70k500uG، إل جي 70 بوصة، UP7550، وسوف نتناول العروض بالتفصيل الأن.

عروض مكتبة جرير على الهواتف المحمول:

سامسونج جالكسي زد فولد 2،سعة 256،وفر مع العرض الحالي 2500 ريال سعودي حيث أن الخصم يصل ل31٪، يعتبر الأكثر مبيعاً في السعودية لوجود به العديد من الإمكانيات الذكية، السعر قبل العرض 7999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 5499 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فليب3، سعة 256جيجا ،متوفر بالعديد من الألوان الرائعة والمميزات، الخصم يصل ل 10٪،وفر 400ريتال سعودي، حيث أن السعر قبل العرض 3999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3599 ريال سعودي.

شاومي 11 تي برو سعة 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت، الخصم المتوفر لفترة محدودة يصل ل 19٪ من السعر قبل العرض 2699 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 2199 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير على أجهزة الكمبيوتر والتابلت: