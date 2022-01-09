“بيان عاجل” وزارة التعليم تحدد 23 يناير عودة الدراسة الحضورية لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية

أعلنت اليوم الأحد 2022/01/09 وزارة التعليم السعودية عودة الدراسة الحضورية، بالاتفاق بينها وبين وزارة الصحة، عن أستئناف الدراسة حضورياً للطلاب في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، لمن هم أقل من 12 عام، وحددت ضوابط يجب الأخذ بها في عملية الحضور للطلاب،ـ كما حددت الفئات المستثناة من الحضور وهم من يعانون من أمراض تعيق حضورهم إلي المدارس، وحددت يوم 23 من الشهر الجاري موعد العودة للمدارس، وأكدت الوزارة وبالاتفاق مع هيئة الصحة العامة وقاية، على إجراءات السلامة الواجب اتحادها من قبل إدارات المدارس للمحافظة على سلامة الطلاب.

وزارة التعليم تحدد تفاصيل عودة الدراسة الحضورية

تطبيق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من “وقاية”.

التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية؛ حفاظاً على سلامة الطلبة.

أهمية الشراكة المجتمعية في دعم استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات حضورياً ومدمجاً رغم جائحة كورونا.

الشكر والتقدير لجهود الأسر وأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم في التعليم عن بُعد، وتأكيد دورهم في التهيئة للعودة الحضورية.

القرار نتيجة نجاح عودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وجهود المملكة في الوصول إلى الحصانة المجتمعية العالية.

استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية.

أستئناف الدراسة الحضورية للطلاب في المرحلتين بداية من 23 يناير القادم حضورياً.

وزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ألية وضوابط العودة الحضورية للمدارس، خاصة للطلاب في المرحلتين الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، وهم من دون سن 12 سنة، والذين لم يشملهم تطعيم كورونا، وقالت وزارة الصحة أن الحضور يجب أن يكون منظم ويتخذ الإجراءات السليمة الموصي بها من قبل هيئة الصحة السعودية وقاية، والتي في حالة التمسك بها وتنفيذها سوف تضمن الوزارة سلامة الطلاب الذين يحضرون للمدارس.

وزارة التعليم السعودية

كانت وزارة التعليم في المملكة قد وجهة الشكر لأولياء أمور الطلبة، في تلك المرحلة السنية الحرجة ومساعدتهم الوزارة في أتباع التعليمات التي أوصت بها، وأشاده بالتعاون الذي يهدف في النهاية إلي حماية الطلاب من الإصابة بالفيروس، أثناء حضورهم في المدارس للمراحل السنية الصغيرة.