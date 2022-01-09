50,000 ريال إمكان الراجحي تمويل بدون كفيل ولا تحويل للراتب بالتقسيط المرن

50,000 ريال سعودي هو أقصى مبلغ تمويل يمكن من خلاله توفير المطالب النقدية للمواطنين السعوديين الراغبين للتمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية أي لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي حيث يعتبر هذا التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة ويمتاز التمويل بتوفير فترة سداد مرنة بالتقسيط لجميع العملاء الحاصل على موافقة فورية من شركة إمكان للتمويل في المملكة لهذا العام 1443 هجريًا.

شروط الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين لدى شركة إمكان

يحتاج العميل السعودي المتقدم لطلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان التي تقدم التمويل بالاشتراك مع مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي وغيرها من المزايا التمويلية ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة التي سوف نوضحها بالتفصيل اليوم كما يلي:

التمويل الشخصي الميسر لدى إمكان الراجحي يحتاج توفير تقرير سمة مع سجل ائتماني سليم من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل.

يحتاج التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة فورية توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 2000 ريال إذا كان المتقدم من عملاء مصرف الراجحي.

كذلك إذا كان العميل المتقدم من خارج عملاء مصرف الراجحي يحتاج التمويل دخل ثابت يبدأ من 5000 ريال.

العمر المناسب للتقديم على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية يبدأ من 25 عام حتى 60 عام.

فترة العمل المطلوبة ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية فقط.

مميزات الحصول على برنامج تمويل إمكان الراجحي بالمملكة