خطوات حجز موعد الجرعة التنشيطية السعودية 2022

من أبرز الأشياء التي يبحث عنها الكثيرين في المملكة هي حجز موعد الجرعة التنشيطية السعودية 2022. حيث يتوفر للمواطنين والمقيمين خدمة حجز موعد مسبق لتلقي الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن شروط وإجراءات الحجز لتلقي الجرعات. وسوف نستعرض التفاصيل بالخطوات الآتية:

الجرعة التنشيطية لاستمرار حالة محصن في توكلنا

أقرت وزارة الصحة السعودية بأن يكون تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا هي شرط كتابة الحالة محصن في تطبيق توكلنا. ويبدأ ذلك في بداية 1-فبراير لعام 2022. وذلك يوافق 29 جمادى الآخر 1443. حيث يحصل المواطن على الجرعة التنشيطية بعد تلقي اللقاح ب6 أشهر.

فوائد الحصول على الجرعة التنشيطية

تقل من نسبة الإصابة بالمرض ونسبة الوفاة

إنتاج أجسام مضادة للدفاع عن الجسم على الفور

تمنح جهاز المناعة ذاكرة جيدة لمكافحة المرض

تنشيط الجهاز المناعي للعاملين في البيئات الأكثر عرضة للإصابة

يتعرف الجسم على الفيروس فور دخوله للجسم

يتولى الجسم مهمة الدفاع وإنتاج الاستجابة المناعية اللازمة لمنع دخول العدوى إليه

حجز موعد الجرعة التنشيطية السعودية 2022

أعلنت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع توتير عن توفر خدمة حجز موعد الجرعة التنشيطية. وبينت الوزارة في بيانها بأن هذه الجرعة متوفرة للفئة العمرية ما بين 18-فأكثر ويتم تلقيها بعد مضي 6 شهور على الجرعتين الأولى والثانية ويتم ذلك على النحو الآتي :

الولوج إلى موقع توكلنا.

النقر على خدماتي ثم تحديد أيقونة الخدمات الصحية

النقر على لقاح كورونا تحديد اللقاح ثم موعد الجرعة الملائم له.

ثم تحديد اليوم المناسب لتلقي اللقاح والإجابة على الأسئلة المطروحة>

ثم النقر على تأكيد الحجز.

حجز الجرعة التنشيطية تطبيق توكلنا