تمويل الراجحي الجديد 2022 بدون فوائد يصل إلى 500.000 ريال تعرف على الشروط للحصول على التمويل

نعرفكم بتمويل الراجحي الجديد 2022 بدون فوائد يصل إلى 500.000 ألف ريال هذا ما يهتم به الكثير من مواطني المملكة حول هذا التمويل المقدم من شركات الراجحي يقدم هذا التمويل لجميع عملاء المصرف والذي يعد من أفضل البنوك في المملكة لما يقدمه من خدمات مصرفية وتمولية الإلكترونية متعددة ومختلفة لتوفير الوقت الضائع والمجهود للعملاء المستخدمين كما يتوافر لدى البنك شبكة واسعة من الفروع لأكثر من 570 فرعا في جميع أرجاء المملكة بالإضافة إلى ذلك يقدم مصرف الراجحي العديد من حلول التمويل الشخصي الذي يلبى طلبات واحتياجات العملاء.

تمويل بدون فوائد من مصرف الراجحي 2022

الهدف من تقديم تمويل مصرفي الراجحي هو مساعدات العملاء الذين يبحثون عن تمويل أو قرض يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلبيه كل احتياجاتهم المادية التي تتمثل في تكاليف أمور الزواج أو بناء وشراء وترميم منزل أو مصروفات تعليمية والتي سوف يحصلون عليها من خلال هذا القرض الذي يخلصهم من كل الصعوبات المالية.

شروط الحصول على تمويل بدون فوائد من مصرف الراجحي

يتطلب من العملاء الالتزام بالشروط والمعايير التي يجب استيفاؤها في كل عميل من أجل الحصول على تمويل بدون فوائد من أحد مصارف الراجحي والشروط كالاتي:

يجب أن يكون المتقدم مواطنا سعوديا الأصل والمنشأ مقيم على أراضي المملكة أقامة كاملة.

لابد من موافقة البنك على طلب صاحب مقدم الطلب.

لابد أن يكون عمر الشخص اكثر من 25 عاما وألا يزيد عن 60 عاما للموظفين 70عاما للأصحاب المعاشات.

خطوات الحصول على تمويل بدون فوائد من مصرف الراجحي 2022

للحصول على هذا التمويل بدون فوائد يجب اتباع الخطوات الأتية: