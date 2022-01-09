نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي الجديد 2022 بدون فوائد يصل إلى 500.000 ريال تعرف على الشروط للحصول على التمويل في المقال التالي
نعرفكم بتمويل الراجحي الجديد 2022 بدون فوائد يصل إلى 500.000 ألف ريال هذا ما يهتم به الكثير من مواطني المملكة حول هذا التمويل المقدم من شركات الراجحي يقدم هذا التمويل لجميع عملاء المصرف والذي يعد من أفضل البنوك في المملكة لما يقدمه من خدمات مصرفية وتمولية الإلكترونية متعددة ومختلفة لتوفير الوقت الضائع والمجهود للعملاء المستخدمين كما يتوافر لدى البنك شبكة واسعة من الفروع لأكثر من 570 فرعا في جميع أرجاء المملكة بالإضافة إلى ذلك يقدم مصرف الراجحي العديد من حلول التمويل الشخصي الذي يلبى طلبات واحتياجات العملاء.
تمويل بدون فوائد من مصرف الراجحي 2022
الهدف من تقديم تمويل مصرفي الراجحي هو مساعدات العملاء الذين يبحثون عن تمويل أو قرض يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلبيه كل احتياجاتهم المادية التي تتمثل في تكاليف أمور الزواج أو بناء وشراء وترميم منزل أو مصروفات تعليمية والتي سوف يحصلون عليها من خلال هذا القرض الذي يخلصهم من كل الصعوبات المالية.
شروط الحصول على تمويل بدون فوائد من مصرف الراجحي
يتطلب من العملاء الالتزام بالشروط والمعايير التي يجب استيفاؤها في كل عميل من أجل الحصول على تمويل بدون فوائد من أحد مصارف الراجحي والشروط كالاتي:
- يجب أن يكون المتقدم مواطنا سعوديا الأصل والمنشأ مقيم على أراضي المملكة أقامة كاملة.
- لابد من موافقة البنك على طلب صاحب مقدم الطلب.
- لابد أن يكون عمر الشخص اكثر من 25 عاما وألا يزيد عن 60 عاما للموظفين 70عاما للأصحاب المعاشات.
خطوات الحصول على تمويل بدون فوائد من مصرف الراجحي 2022
للحصول على هذا التمويل بدون فوائد يجب اتباع الخطوات الأتية:
- يجب الدخول إلى مصرف الراجحي ثم تسجيل الدخول إلى حساب المصرف.
- قم بالضغط فوق الخدمات المصرفية الإلكترونية وبعد الضغط على الخدمات المصرفية الشخصية.
- وبعد عليك اختيار التمويل ثم الضغط على التمويل الشخصي واختر تمويل الوطني الشخصي.
- انقر على “زر تطبيق الآن”.
- يجب كتابة كافة المعلومات والتفاصيل الشخصية لمقدم الطلب من الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والعنوان وغير ذلك حسب ما يتطلب منك الموقع.
- يجب إدخال كل المعلومات المالية بيانات الاتصال ومعلومات التمويل.
- كما يجب إدخال معلومات الدخل أو أي قروض مالية اخرى.
- قم بالنقر فوق زر التالي.
- يجب ارفاق كافة المستندات والأوراق اللازمة للحصول على التمويل ثم الضغط على زر التالي.
- التأكيد على جميع البيانات التي قمت بإدخالها ثم انقر فوق التالي.
- يجب الاطلاع على كافة التفاصيل التي تخص التمويل والتي سوف يتم وضعها وفقا للمعلومات التي يدخلها العميل.
- هنا يستوضح أمامك شرح اقصي مبلغ للتمويل وتفاصيل اخرى وهي مدة القسط الشهري.
- انقر فوق زر التالي.
- قم بالموافقة على الشروط ثم انقر فوق التالي.
- هنا تظهر أمامك رسالة تفيد بان طلب كان ناجحا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ