نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم 100 ألف ريال لمستفيدي برنامج سكني دعم مالي جديد عبر برنامج “الدعم المقدم” عبر تطبيق سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير سكن ملائم لكل الأسر السعودية، فقد تقرر دعم 100 ألف ريال لمستفيدي برنامج سكني، وهذا الدعم من خلال برنامج “الدعم المقدم” لمستفيدي برنامج سكني، ويقدم هذا الدعم من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع الصندوق العقاري، وتحرص المملكة بكل مؤسساتها على توفير سكن ملائم لمواطنيها، وذلك من خلال توفير حزم للدعم المقدم للحصول على السكن، وقد تقرر منح الدعم السكني بشكل مقدم وغير مسترد بمبلغ 100 ألف ريال، وذلك عند الاستفادة من الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، ومنتج البناء الذاتي.

لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن طريقة التقديم للحصول على هذا الدعم، وما هو رابط وموقع التسجيل الإلكتروني، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نوافيكم بموقع وتطبيق سكني للحصول على الدعم من خلاله.

100 ألف ريال لمستفيدي برنامج سكني

يمكن الحصول على الدعم المقدم بكل سهولة عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة والسهلة، وسوف يتم التسجيل للحصول على الدعم من خلال تطبيق سكني الإلكتروني، لذلك يجب على من يسعى للاستفادة من الدعم ضرورة إضافة هذا التطبيق على جواله والبدء في التسجيل فوراً للحصول على الدعم، وهو دعم عبارة عن مقدم وغير مسترد لذلك هي فرصة كبيرة للجميع للاستفادة من هذا العرض المغري.

برنامج سكني

يقدم برنامج سكني مميزات كبيرة للحصول على سكن ملائم ومناسب للأسر السعودية، وذلك بالتعاون مع منظومة التمويل العقاري ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتقدم الوزارة عروض مغرية للمواطنين للاستفادة من الدعم، يكفي أن تعرف أن نسبة فائدة البنوك التي تمول هذه المشاريع ونسبة الفائدة على الدعم تقدر 1.6%، وهي نسبة تعتبر قليلة جداً بالمقارنة بغيرها، لذلك هي فرصة حقيقة مقدمة من وزارة الإسكان وبرنامج سكني.

تطبيق سكني

برنامج سكني هو برنامج حكومي يقدم الدعم للأسر التي تبحث عن إيجاد مسكن مناسب، وقد أتاح البرنامج تطبيق إلكتروني يتم من خلاله التسجيل للحصول على الدعم، لذلك يجب على من يسعى لذلك توفير هذا التطبيق على جواله.

مميزات البرنامج

الدعم ثابت دون النظر لدخل المستفيد أو قيمة العقار دعم غير مسترد يصل إلى 100 ألف ريال. الحصول على كامل الدعم بشكل مباشر.

منتجات الدعم المقدم