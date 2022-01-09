طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة 2022 برقم الإقامة للعالقين خارج المملكة

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عمر شويل - جدة طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة 2022 ، عبر موقع وزارة الخارجية السعودية حيث يكثر عمليات البحث علي شبكات الأنترنت عن خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة 2022 من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين والكفيل صاحب العمل أو المنشأة وهي خدمة تتيح للمواطن السعودي طلب تمديد تأشيرة العودة للمكفول الخاص به والذي انتهي صلاحية تأشيرة الخروج والعودة الخاصة به كما سوف يتمكن المقيم من طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة آليًا لعائلاتهم التي انتهت فترة صلاحية تأشيراتهم للعودة للوطن كما سوف تتمكن الحكومة السعودية من الاستفادة من طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة لعامل أو موظف لديها تم انتهاء صلاحية التأشيرة الخاصة به.

طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة 2022

يمكنك الآن عزيزي القارئ من الاستفادة من خدمة استعلام عن تمديد تأشيرة خروج وعودة لمن هم خارج المملكة العربية السعودية برقم الإقامة عبر بوابة ابشر الجوازات السعودية والذي من خلال موقع ابشر التابع لوزارة الداخلية السعودية من معرفة شروط تمديد تأشيرة خروج وعودة لمن هم خارج المملكة السعودية وجاءت كالتالي :

أن يكون المقيم المراد تمديد تأشيرة العودة له خارج المملكة لمدة تزيد عن 7 اشهر و13 شهر لزوجته وأولاده وفي حاله أن تكون المدة قصيرة عن المحددة يمكن للمقيمين تقديم طلب التمديد مباشرا إلي السفارة المعنية بالأمر. يجب عليك الدخول عبر الموقع الرسمي وزارة الخارجية السعودية وتعبئة النموذج الإلكتروني بكافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية ورقم الإقامة وغيرها من الخدمات والتصديق علية من قبل المنشأة أو صاحب العمل أو الغرفة التجارية. كما يجب أحضار ما يثبت موافقة وزارة الداخلية السعودية علي طلب تمديد تأشيرة خروج وعودة لم تنتهي بعد. كما يشترط أن تكون الإقامة سارية الصلاحية.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين خارج المملكة 2022

والآن نشرح لحضراتكم طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة 2022 برقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية أو رقم الجواز عبر بوابة وزارة الخارجية السعودية كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية للاستفادة من خدمة طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة قبل انتهائها 2022 واليكم الخطوات :

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المملكة العربية السعودية.

نضغط علي خدمات الوزارة من اعلي الصفحة الرئيسية.

سوف تظهر لنا صفحة أخري نختار منها خدمة الاستعلام عن طلب تمديد تأشيرة خروج وعودة 2022 برقم الإقامة.

سوف يطلب منك الموقع أدراج بعض البيانات الشخصية مثل الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الإقامة ورقم جواز السفر وغيرها من البيانات الشخصية الانجبارية ثم نضغط علي زر التالي.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة آليًا

نضع بين أيديكم الآن رابط طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة 2022 برقم الإقامة آليا بشكل إلكتروني عن طريق موقع وزارة الخارجية السعودية لخدمات التأشيرات المختلفة فيجب عليكم قرأة الشروط والخطوات السابقة واتباعها بكل دقة وكتابة جميع المعلومات الشخصية بطريقة صحيحة ومتابعة باقي الخطوات عبر الموقع حتي يتثنى لك أتمام الاستفادة من الخدمة.