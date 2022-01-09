وزارة التعليم السعودية تعلن عودة الدراسة حضورياً للمرحلة الابتدائية خلال أيام وتستثني فئات محددة من الحضور

أعلنت وزارة الصحة عقب مشاركتها المؤتمر بحضور وزير التعليم، عودة الدراسة حضورياً للمرحلة الابتدائية والروضة وذلك لأن الدراسة الحضورية كانت الأفضل من حيث المشاركات، وأكدت الوزارتين علي ضرورة احترام كافة الإجراءات والإرشادات الاحترازية الموضحة من قبل وزارة الصحة، وأن الوزارة ملزمة بتطعيم الطلاب تحت سن 12 سنة واحترام المسافة والموعد المحدد للعودة الحضورية الرسمية سيكون من يوم 23 يناير 2022، ولكن هناك استمرار للتعليم عن بعد للطلاب الذين يعانون من مشكلة صحية ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل عودة الدراسة للمرحلة الابتدائية.

عودة الدراسة حضورياً للمرحلة الابتدائية

وأضافت وزير التعليم أن قرار العودة للدراسة بحضور المرحلة الابتدائية السعودية سيشمل اتخاذ كافة الإجراءات والارشادات الاحترازية والتأكيد على التواصل معهم من خلال الابتعاد الجسدي، مع مراعاة تعليمات الجهات الصحية لضمان بيئة آمنة للطلاب، وطلبت وزارة التعليم من المدارس الالتزام بتطبيق كافة إرشادات وقاية المعلنة، والاستمرار في تنفيذ قواعد السلوك للحضور، ومن اهم قرارات العودة الحضورية للمدارس التالي:

قررت الوزارة الاعتراف بعودة التعليم الحضوري للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال. كما أكدت الوزارة استمرار الالتحاق بالمدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية. الاختبارات النهائية سيتم عقدها حضورياً لكافة المراحل الدراسية. يتم تنفيذ آلية العودة لتلاميذ المرحلة الابتدائية وفق ثلاث خطط (منخفضة ومتوسطة وعالية)، أي إذا كان عدد التلاميذ منخفضًا بشكل يومي ، وإذا كان متوسطًا ، فسيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين ، و في حالة ارتفاع ، ثلاث مجموعات. وقد اتبعت وزارة التعليم العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في إطار النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتنفيذ البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من قبل هيئة الصحة العامة “وقاية”. يستثني من الحضور الغير محصنين، وذوى المناعة المنخفضة، والذين لن يتلقوا الجرعات التنشيطية لمكافحة وباء كورونا، وأصحاب الأمراض المزمنة.

العودة الحضورية للابتدائية

من المشار إليه انه هناك تعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم لحماية الطلاب والعاملون بالكوادر التعليمية من المتحور الجديد، كما يوجد التزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة ضد تفشي الوباء، ونوهت الوزارة أنه يجب على الطلاب أيضًا ارتداء قناع واقٍ وتعقيم أيديهم باستمرار ويجب عليهم عدم المصافحة، نجحت المملكة العربية السعودية في مواصلة التعليم في مواجهة انتشار الفيروس الجديد سواء بشكل شخصي أو عن بعد، وقدمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على تقديم كل سبل الدعم لتفشي انتشار وباء كورونا، وقالت الشهري في المؤتمر الصحفي لتطورات كورونا اليوم نؤكد أن عمليات الاستمرارية في التعليم مستمرة لتحقيق رؤية المملكة، وأكدت علي النجاحات التي تحققت للمملكة في ‘التعليم من خلال دعم كافة المسؤولين والقيادات للتعليم عن بعد من خلال منصتي مدرستي وروضة أطفال.